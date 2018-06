Kulturnachrichten

Donnerstag, 14. Juni 2018

"Shining"-Fortsetzung: McGregor spielt Hauptrolle Regie soll Mike Flanagan führen Der britische Schauspieler Ewan McGregor (47) übernimmt Medienberichten zufolge die Hauptrolle in der Fortsetzung des Gruselschockers "Shining". Das berichteten die US-Branchenportale "Variety" und "Hollywood Reporter". Der Film "Doctor Sleep" basiert wieder auf einem Buch von Horror-Autor Stephen King. Regie führt den Berichten zufolge Mike Flanagan, der schon das King-Buch "Das Spiel" für Netflix verfilmte. In "Shining" von Stanley Kubrick aus dem Jahr 1980 geht es um eine Familie, die den Winter über in einem leerstehenden Hotel lebt. Familienvater Jack Torrance, gespielt von Jack Nicholson, verfällt im Laufe der Handlung dem Wahnsinn. Die Fortsetzung erzählt die Geschichte des damals kleinen Sohns Danny (McGregor) weiter, der übernatürliche Kräfte besitzt. Das Filmstudio Warner hatte sich bereits früh die Rechte an dem King-Roman gesichert und arbeitet ebenfalls an der "Shining"-Vorgeschichte "Overlook Hotel".

Spaniens Kulturminister tritt zurück Huerta war nur eine Woche im Amt Der spanische Kulturminister Màxim Huerta ist nach knapp einer Woche im Amt zurückgetreten. Medien hatten berichtet, dass er wegen Steuerbetrugs bestraft worden war. Der Autor und frühere Fernsehmoderator habe den Behörden fast 220.000 Euro Einnahmen nicht angegeben. Huerta erklärte auf einer Pressekonferenz, er habe nichts Ungesetzliches getan. Trotzdem trete er zurück, um die Regierung zu schützen. Diese erklärte, Huerta werde von José Guirao ersetzt, dem früheren Direktor des Reina-Sofia-Museums in Madrid.

Ermittlungen gegen Sylvester Stallone Schauspieler soll Frau belästigt haben In den USA sind Ermittlungen wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung gegen Hollywoodstar Sylvester Stallone eingeleitet worden. Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles prüfe den Vorwurf derzeit, sagte ein Sprecher. In dem Fall geht es um eine Frau, die angegeben hatte, der 71-Jährige habe sie 1990 sexuell belästigt. Stallones weist die Vorwürfe zurück, räumte aber eine Beziehung mit dem mutmaßlichen Opfer im Jahr 1987 ein.

Jazz-Musiker Jon Hiseman gestorben Der Brite galt als genialer Schlagzeuger Der britische Jazz- und Rockschlagzeuger Jon Hiseman ist tot. Der 73-jährige Musiker starb an den Folgen einer Hirntumor-Operation, wie ein Sprecher des Musikverlags Temple Music am Mittwoch mitteilte. Der Autodidakt Hiseman hatte meist mit zwei Bass Drums gespielt und war bekannt für seine bis zu 15 Minuten langen Soli. Er gehörte Bands an wie etwa John Mayalls Bluesbreakers und Tempest. Große Erfolge feierte er aber vor allem mit Colosseum. Typisch für die Musik der Band war dabei der Mix aus Jazz, Blues und Rock. Hiseman arbeitete aber auch als Toningenieur, Produzent und war Gastmusiker bei anderen Bands. Er stammte aus London, wo er auch am Dienstag starb.

Großes Leserinteresse an Clinton-Krimi Dem Ex-Präsidenten gelingt mit seinem Debüt ein Bestseller Ex-US-Präsident Bill Clinton feiert mit seinem ersten Roman gleich einen großen Erfolg. Von seinem Krimi-Debüt "The President is Missing", den Clinton gemeinsam mit Krimiautor James Patterson schrieb, sind in der ersten Woche nach Erscheinen bereits 250.000 Exemplare verkauft worden, also gebundene, E- und Hörbücher, wie die Verlage Alfred A. Knopf und Little, Brown and Co. mitteilten. Der Roman stand bei Amazon.com und andernorts den größten Teil der vergangenen Woche auf Platz eins - trotz einiger heikler Interviewäußerungen Clintons. Im Sender NBC hatte Clinton nur sehr zurückhaltend auf eine Frage nach der #MeToo-Bewegung reagiert und darüber, ob er glaube, der früheren Praktikantin Monica Lewinsky eine Entschuldigung zu schulden. Clintons Affäre mit der Praktikantin im Weißen Haus hatte zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen ihn geführt. Sein Roman beginnt mit einem Präsidenten, dem die Amtsenthebung droht.

Maxim Biller hält Heidelberger Poetikvorlesungen 2018 Teil der Reihe ist auch eine Lesung aus seinem jüngsten Roman Der Autor Maxim Biller übernimmt die Poetikdozentur 2018 der Heidelberger Universität. In drei Vorlesungen am Germanistischen Seminar will Biller über den Zusammenhang von Politik und Literatur nachdenken. Geplant ist auch eine Lesung aus seinem jüngsten Roman "Biografie". Der erste Vortrag ist am Montag. Biller pflege Kontroversen, breche mit eingefahrenen Denkmustern und zeige Widersprüche in Debatten auf, begründete die Heidelberger Germanistin Michaela Kopp-Marx die Entscheidung. Sie betonte, Biller reflektiere in seinen Texten auch seine eigene Biografie, insbesondere seine jüdische Identität. Biller, 1960 in Prag geboren, studierte in Hamburg und München und wurde als Kolumnist und Autor bekannt. Die Poetikdozentur wird seit 1993 vergeben, zuletzt kamen Frank Witzel, Felicitas Hoppe und Lutz Seiler in die Neckarstadt.

Kulturausschuss spricht sich für Buchpreisbindung aus Abgeordnete weisen damit Gutachten der Monopolkommission zurück Einhellig haben alle Bundestagsfraktionen im Kulturausschuss für die Beibehaltung der Buchpreisbindung votiert. Der Ausschuss wies in seiner Sitzung am Mittwoch das Sondergutachten der Monopolkommission zurück, die sich für die Abschaffung der Buchpreisbindung ausgesprochen hatte. Die Monopolkommission hatte zuvor in ihrem Gutachten argumentiert, die Buchpreisbindung sei zum einen nur sehr schwer mit den EU-Wettbewerbsregeln zu vereinbaren und zudem sei nicht nachweisbar, dass sie zum Schutz des Kulturgutes Buch beitrage.