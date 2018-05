Sharing Heritage - Love Tree Ensemble Das Europäische Kulturerbejahr 2018 und sein Folkorchester

Moderation: Holger Beythien

Das Love Tree Ensemble bei der folkBALTICA 2018 in der Marienkirche zu Flensburg (Ard Jongsma)

Das gemeinsame(volks-)musikalische Erbe zum Klingen bringen. Das hat das Love Tree Ensemble bei der diesjährigen folkBALTICA eindrucksvoll demonstriert und damit einen musikalischen Glanzpunkt im Europäischen Jahr des Kulturerbes gesetzt.

Auf Anregung des Europäischen Parlaments beschloss die EU-Kommission vor drei Jahren, das Jahr 2018 zum Europäischen Jahr des Kulturerbes zu erklären. Ziel der zahlreichen transnationalen Kulturprojekte sollte sein, "im Austausch über gemeinsame Wurzeln und Werte der Seele Europas nachzuspüren" (Kulturstaatsministerin Monika Grütters).

Offizieller Botschafter des Kulturerbejahres ist die folkBALTICA. Ein Musikfestival, das sich seit seiner Gründung 2005 den europäischen Musiktraditionen widmet. Dessen langjähriger künstlerischer Leiter, Folkgeiger und Komponist Harald Haugaard und Folksängerin, Geigerin und Songschreiberin Helene Blum wurden beauftragt, in einem multinationalen Folkensemble den Gemeinsamkeiten und Besonderheiten traditioneller Musik in Europa hörbar nachzuspüren.

So entstand das elfköpfige Love Tree Ensemble mit (Folk-)Musikern aus Bosnien-Herzegowina, Dänemark, Deutschland, Finnland, Italien, Nordirland, Österreich, Polen, Portugal und Schweden. Ausgehend von der These, dass traditionelle Musik keine Grenzen kennt, spürte das Ensemble dabei auch jenen Melodien und Tänzen nach, die in verschiedenen Ländern und Regionen in unterschiedlichen Varianten als Teil des jeweiligen nationalen Kulturerbes heute noch bekannt sind.

Aufzeichnung vom 28.04.2018

Flensburg, Marienkirche