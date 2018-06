Shantychor Geraberg Sehnsucht nach Meer

Der Shantychor Geraberg (Reinhardt Raab)

An Nord- und Ostseeküste gibt es viele Shantychöre. Das ist keine Neuigkeit. Doch wo in Deutschland Shantychöre sonst noch zu Hause sind, ist überraschend.

Im thüringischen Geraberg gibt es seit 2011 den Shantychor Geraberg. Gesungen wird in der knapp zweieinhalbtausend Einwohner zählenden Gemeinde schon lange. Die gut zwanzig Mitglieder des Chores singen im grünen Herzen Deutschlands rund 400 Kilometer von Wellen, Wind und Meer entfernt. Das findet hier keiner überraschend, denn die Thüringer - besonders in Geraberg - haben eine ungebrochene Liebe zur See.