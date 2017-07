Sexualwissenschaftler Martin Dannecker "Nicht der Homosexuelle ist pervers..."

Moderation: Katrin Heise

Der Sexualforscher und Aktivist Martin Dannecker (Doris Belmont)

Der Sexualforscher und Aktivist Martin Dannecker ist eine zentrale Figur der deutschen Schwulenbewegung: Seit den 70ern interveniert er in gesellschaftspolitischen Debatten - ob mit Büchern, Filmen oder scharfsinnigen Analysen.

Er hat das Standardwerk zur Homosexualität in Deutschland verfasst: Der Sexualwissenschaftler Martin Dannecker ist bekannt für seine scharfsinnigen Gesellschaftsanalysen, seine Forschungen zu Aids und HIV und für den Film "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Gesellschaft, in der er lebt", den er mit Rosa von Praunheim gemacht hat.

Aufgewachsen ist er im Schwarzwald; nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann wird Dannecker staatlich diplomierter Schauspieler, um sich kurz darauf der Soziologie und schließlich der Sexualwissenschaft zuzuwenden. Als Universitätsprofessor, Sexualtherapeut, Supervisor, Buchautor und Aktivist hat er wie kein zweiter die deutsche Gesellschaft in ihrem Umgang mit der Homosexualität begleitet.

Wie er schwulen Männern geholfen hat, ihr Leben zu leben, wie es sich anfühlt, wenn man Gegenstand einer Ausstellung ist – und was deutsche Behörden im Umgang mit homosexuellen Flüchtlingen lernen müssen, darüber spricht Martin Dannecker mit Katrin Heise in der Sendung "Im Gespräch" am 21. Juli im Deutschlandfunk Kultur.