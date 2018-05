Serie "Klassik drastisch" – Folge sieben Camille Saint-Saëns "Symphonie Nr. 3 in c-Moll, op. 78"

Axel Ranisch und Devid Striesow (Deutschlandradio/ Sandra Ketterer)

Das persönliche Handicap dieses Komponisten? Er hat einfach zu lange gelebt. Man hat einen langen Weg vor sich, wenn man schon mit drei Jahren komponiert. Saint-Saëns hat über 300 Instrumentalwerke geschaffen, von denen hierzulande gar nicht viele bekannt sind.

Denn damals wie heute sind es die Erneuerer und Revolutionäre, die ins Geschichtsbuch kommen, und nicht die Steten. Ungerecht. Und ist es nicht auch albern, sich ständig neu zu erfinden? Devid und Axel hören genauer hin und entdecken dabei die kleinen, subtileren Innovationen, die Saint- Saëns angestoßen hat, am Beispiel seiner "Orgelsymphonie".

Vielleicht sind die Klassik-Nerds auch nur deshalb so große Fans von Saint-Saëns, weil er die allererste Filmmusik geschrieben hat? Oder weil bei ihm die Melodie endlich mal so richtig Raum bekommt? Dazu noch diese "sphärische" Orgel... Und ein musikalisches "Kammerflimmern" im ersten Satz, das es in sich hat. Devid und Axel sind angetan. Und sehen "Laurence von Arabien" durch die Wüste reiten. Oder war es "Ein Schweinchen namens Babe"?