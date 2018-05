Serie "Klassik drastisch" – Folge sechs Johannes Brahms' Violinkonzert in D-Dur op. 77

Von Devid Striesow und Axel Ranisch

Devid Striesow und Axel Ranisch (Deutschlandradio/ Sandra Ketterer)

Als unspielbar galt Johannes Brahms' Violinkonzert in D-Dur anfangs. Heute ist es eines der bekanntesten Violinkonzerte überhaupt. Bei unseren Klassik-Nerds Devid Striesow und Axel Ranisch löst es allerdings merkwürdige Assoziationen aus.

Ein dicker nackter Mann badet im See. Welche Melodie kommt Ihnen bei diesem Bild in den Sinn? Für unsere Klassik-Nerds ist die Sache sofort klar. Sie stimmen ein Violinkonzert an, das zu seiner Entstehungszeit nicht wenige für "unspielbar" hielten und das heute eins der bekanntesten Violinkonzerte überhaupt ist. Geschaffen von einem dauerurlaubenden Komponisten. Und eins der Lieblingswerke des ehemaligen Geigen-Schülers Devid Striesow.

Denkwürdige Begegnung zwischen Tschaikowsky und Brahms

Was ist das für ein Violinkonzert, das dem Geiger erst umständlich den roten Teppich ausrollt – und ihn dann immer wieder tatenlos herumsitzen lässt? Welcher Geigenvirtuose macht das mit? Axel Ranisch hat Verständnis für den Widerwillen so einiger Zeitgenossen, sich an der Aufführung dieses Werkes zu beteiligen. Und Devid Striesow fragt sich, ob Brahms seine Komposition auch deshalb immer wieder "verkompliziert" hat, weil er selbst nicht Geige spielte. Außerdem wird in der heutigen Ausgabe von "Klassik drastisch" über eine denkwürdige Begegnung zwischen Tschaikowsky und Brahms berichtet, die sich bei einer Probe zugetragen haben soll.