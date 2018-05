Serie "Klassik drastisch" - Folge 5 Arnold Schönbergs "Ein Überlebender aus Warschau"

Die „Klassik-Nerds“ Ranisch und Striesow meinen es ernst! (Axel Ranisch und Devid Striesow)

Harter Tobak jenseits der Harmonien. Doch Axel Ranisch und Devid Striesow können Schönbergs Kantate über einen gebeutelten Emigranten nicht hören, ohne Gänsehaut zu bekommen. Mit Zwölftonmusik schockierte Ranisch seine Mutter schon als Teenager.

Über eine Musik jenseits der Harmonien geht es heute. Und um ein Werk, das man kaum anhören kann, ohne dabei eine Gänsehaut zu bekommen. Die sehr kurze Kantate "Ein Überlebender aus Warschau" - 1947 im Exil entstanden - erzählt die Geschichte des Warschauer Aufstands und basiert, wie der Name schon andeutet, auf den Erinnerungen eines Überlebenden.

Teenager mit Leidenschaft für Zwölftonmusik

"Die größte Gewalt in Noten, die ich je gehört habe" nennt Axel Ranisch dieses Auftragswerk von Arnold Schönberg, das dieser damals mit über 70 Jahren und gebeutelt von Emigration, Alter und Krankheit innerhalb weniger Wochen niederschrieb. Auch eine ganz besondere Aufführung der Kantate hat dafür gesorgt, dass sie wohl immer in Ranischs Gedächtnis bleiben wird. "Ich verstehe das ganze Schaffen von Schönberg in diesem Stück".

Devid Striesow stimmt Ranisch in seiner Begeisterung zu. Wundert sich aber, als er mehr von der frühen Schönberg-Rezeption seines Kollegen erfährt. Wie kommt man als pubertierendes Kind darauf, seine Mutter ausgerechnet mit Zwölftonmusik zu verstören? Schon ein bisschen nerdy, oder?