Kulturnachrichten

Samstag, 21. April 2018

Serebrennikow-Ballett für Tanzpreis nominiert Hamburger Ballettchef John Neumeier mit "Anna Karenina" nominiert Das Ballett "Nurejew" des in Russland unter Hausarrest stehenden Theatermachers Kirill Serebrennikow ist viermal für den renommierten Tanzpreis Benois de la Danse nominiert worden. Serebrennikow selbst sei Kandidat in der Kategorie Regie, teilten die Organisatoren in Moskau mit. Für ihren Anteil an dem Werk über den russischen Startänzer Rudolf Nurejew seien außerdem Juri Possochow (Choreographie), Ilja Demuzki (Musik) und der Tänzer Wladislaw Lanstratow in der Titelrolle nominiert. Der Preis wird am 5. Juni im Moskauer Bolschoi-Theater vergeben. Das Bolschoi hatte "Nurejew" im vergangenen Frühjahr kurz vor der Premiere abgesetzt. Die Justiz wirft ihm die Veruntreuung staatlicher Gelder vor.

Schwedischer DJ Avicii gestorben Elektromusiker im Oman tot aufgefunden Im Alter von 28 Jahren ist der schwedische Star-DJ Avicii gestorben. Der berühmte Elektromusiker, mit bürgerlichem Namen Tim Bergling, wurde im Golfstaat Oman tot aufgefunden, wie sein Agent mitteilte. Angaben zur Todesursache wurden zunächst nicht gemacht. Avicii zählt zu den erfolgreichsten DJs der Welt. 2012 und 2013 schaffte er es im Ranking des "DJ Magazine" jeweils auf den dritten Platz der besten DJs. Er arbeitete unter anderem mit Madonna, Coldplay und David Guetta zusammen.

Sophie Rois geht zum Deutschen Theater Berlin Einstand in einer Inszenierung von René Pollesch Sophie Rois, langjährige Schauspielerin an der Berliner Volksbühne, wird Ensemblemitglied am Deutschen Theater Berlin. Ihren Einstand gibt die 56-jährige Österreicherin im Herbst in einer Inszenierung von René Pollesch, wie die Berliner Zeitung berichtet. Zu ihren Vertragsverhandlungen mit dem DT-Intendanten sagte Rois der Zeitung: "Ulrich Khuon hat mir das Angebot gemacht, ins Ensemble zu kommen. Und ich habe gesagt, dass das keine gute Idee ist, weil ich für einen Intendanten eine ziemliche Zumutung bin." Eigentlich habe sie frei als Schauspielerin arbeiten wollen, aber nach einigen Gesprächen hätten sie das Geschäft mit Handschlag besiegelt. "Er war extrem cool." Rois war lange Jahre an Frank Castorfs Volksbühne engagiert, unter dem neuen Intendanten Chris Dercon hatte sie Ende vergangenen Jahres dort jedoch gekündigt.blabla

Keine Frida-Kahlo-Barbie Mexikanisches Gericht stoppt den Verkauf Entfernte Verwandte der verstorbenen Künstlerin Frida Kahlo haben eine einstweilige Verfügung gegen den Barbie-Hersteller Mattel erwirkt. Damit wird der Verkauf der Frida-Kahlo-Barbie vorerst gestoppt. Kahlos Großnichte Mara de Anda Romeo argumentierte vor einem mexikanischen Gericht, dass Mattel keine Rechte besitze, um das Abbild ihrer Großtante zu verwenden.