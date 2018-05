Kulturnachrichten

Donnerstag, 3. Mai 2018

Seltene Münze im Westjordanland gefunden Israelische Forscher: Bedeutender Fund Israelische Archäologen haben bei Grabungen in einer Höhle im Westjordanland eine seltene jüdische Münze aus der Zeit des Bar-Kochba-Aufstands (132-135 n. C.) gefunden. Das berichten israelische Medien. Außerdem wurden demnach bei den Grabungen nahe dem palästinensischen Dorf Qibya 30 Kilometer nordwestlich von Ramallah Glasgefäße und Keramiken aus dieser Zeit entdeckt.

Die Bronzemünze stammt den Angaben zufolge aus dem dritten oder vierten Jahr des Aufstands. Neben einer Palme und einem Weinblatt ist die Münze mit der Aufschrift "Für die Freiheit Jerusalems" sowie dem Namen des Revoltenführers "Schimon" versehen. Die Forscher gehen laut den Berichten davon aus, dass jüdische Flüchtlinge die Funde in der Höhle versteckten. Es handele sich um einen bedeutenden Fund, der Rückschlüsse über die geografische Verbreitung des Aufstands und seiner Unterstützer zulasse.

Münchner NS-Dokuzentrum soll internationaler werden Neue Direktorin will mit internationalen Einrichtungen kooperieren Die neue Direktorin des Münchner NS-Dokumentationszentrums, Mirjam Zadoff, will das Haus stärker international vernetzen und an aktuelle Themen anbinden.

Erinnerungskultur müsse in einem permanenten Austausch mit der Gegenwart stehen, sagte die 44-Jährige. Zadoff hatte am 1. Mai die Nachfolge von Gründungsdirektor Winfried Nerdinger angetreten. Zuvor hatte sie an der Indiana University in Bloomington in den USA einen Lehrstuhl für Jüdische Studien inne. Zadoff will mit anderen Einrichtungen auch international kooperieren, etwa mit der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem, aber auch mit Universitäten und Stätten der Bildenden Kunst. Zadoff will sehr stark mit aktuellen Bezügen arbeiten, um die Menschen zu erreichen. Auch das Thema Flucht wolle sie einbeziehen. Über die Erfahrung der Diktatur zu sprechen, könne ein Anknüpfungspunkt zu Menschen sein, die sonst nicht in das Dokuzentrum kommen würden.

Nadine Bilke wird neue ZDFneo-Chefin Sie folgt auf Simone Emmelius Die Journalistin Nadine Bilke wird zum 1. August neue Senderchefin von ZDFneo. Ihre Vorgängerin Simone Emmelius hat die ZDF-Hauptredaktion Spielfilm übernommen. Die 1976 geborene Bilke war seit 2009 Chefin vom Dienst und Leiterin der Planung in der ZDF-Hauptredaktion Neue Medien. "Ihre Expertise, die sie bei der erfolgreichen Entwicklung der ZDF-Mediathek erworben hat, kann sie, auch mit Blick auf die jüngere Zielgruppe, gewinnbringend bei ZDFneo einbringen", sagte ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler.

Karlsmedaille für Historiker Ian Kershaw Jury bezeichnet Briten als wahren Unterstützer eines gemeinsamen Europas Der britische Schriftsteller und Historiker Ian Kershaw erhält die Karlsmedaille für europäische Medien, die "Médaille Charlemagne pour les Médias Européens". Der 75-jährige wird für seine Verdienste als "wahrer Unterstützer eines gemeinsamen Europas" geehrt. Die Laudatio bei der Verleihung der Karlsmedaille im Krönungssaal des Aachener Rathauses wird der Journalist Stefan Aust halten. Ian Kershaw wurde unter anderem durch seine zweiteilige Hitler-Biografie bekannt. Mit der Karlsmedaille werden Menschen und Institutionen aus dem Medienbereich ausgezeichnet, die in besonderer Weise zur europäischen Einigung und zur Herausbildung einer europäischen Identität beigetragen haben. Zu den bisherigen Trägern gehören der niederländische Schriftsteller Cees Nooteboom und der ehemalige WDR-Intendant Fritz Pleitgen.

Hamburger Filmfestchef verlängert bis 2023 Albert Wiederspiel will das Kino als Ort des kollektiven Filmerlebnisses erhalten Der Hamburger Filmfestchef Albert Wiederspiel hat seinen Vertrag für weitere fünf Jahre verlängert. Der 57-Jährige werde das Festival bis Ende 2023 leiten, teilte die Kulturbehörde mit. Wiederspiel ist seit 2003 Filmfestchef in der Hansestadt. Er erklärte, er habe sich für die nächsten fünf Jahre das Credo "Wehret den Anfängen!" ausgesucht. Dabei denke er nicht nur an den weltpolitischen Kontext, sondern auch an die Bedrohung des Kinos als Ort des kollektiven Filmerlebnisses. "In einer Zeit, wo manche schon über die museale Zukunft des Kinos nachdenken, ist es umso wichtiger, das Kino lebendig zu halten und dem Publikum die bestmöglichen Kinoerlebnisse zu verschaffen." Das 26. Filmfest Hamburg findet vom 27. September bis 06. Oktober 2018 mit rund 130 nationalen und internationalen Spiel- und Dokumentarfilmen statt.

Freedom of Speech Award für Sadegh Zibakalam Iranische Politologe bekommt den Preis der Deutschen Welle Mit der Auszeichnung solle der Einsatz Zibakalams für Menschenrechte und Meinungsfreiheit gewürdigt werden. Das teilte der deutsche Auslandssender in Bonn anlässlich des Internationales Tages der Pressefreiheit mit. Der undotierte Preis wird am 12. Juni beim Global Media Forum in Bonn überreicht. Zibakalam ist Politikwissenschaftler an der Universität Teheran und einer der prominentesten politischen Analysten in Iran. Er setzte sich mehrfach mit den Hardlinern im iranischen Regime auseinander und nahm öffentlich Stellung zu innen- und außenpolitischen Themen wie dem Nuklearprogramm Teherans. Im April wurde Zibakalam zu einer 18-monatigen Haftstrafe verurteilt, nachdem er sich in einem Interview kritisch zu den jüngsten landesweiten Unruhen geäußert hatte. Zibakalam protestierte gegen seine Verurteilung und legte Revision ein. Derzeit lebt er noch auf freiem Fuß.

Ai Weiwei will Berlin verlassen Der Künstler will aber sein Studio im Prenzlauer Berg behalten Der chinesische Künstler Ai Weiwei will seine Wahlheimat Berlin nach drei Jahren verlassen, sein Studio in der Stadt aber dauerhaft behalten. Der 60-jährige Menschenrechtsaktivist sagte der dpa, wichtigster Grund für die Suche nach einem neuen Wohnort sei die Sprachbarriere. Zudem wolle er in seiner verbleibenden Zeit gern irgendwo leben, wo es mehr Sonne gebe. Ai Weiweis dreijährige Gastprofessur an der Universität der Künste läuft in diesem Sommer aus. Berlin habe ihm Berlin eine wichtige Zeit zur Neuorientierung gegeben, sagte der Künstler. Ai Weiwei hatte sich nach der Rückerstattung seines Passes durch die chinesischen Behörden 2015 in Berlin niedergelassen und ein schon länger geplantes Atelier in einer ehemaligen Brauerei am Pfefferberg eröffnet.