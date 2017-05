Auch die Kirche trägt Schuld am Völkermord in Namibia. Die damals vom Evangelischen Oberkirchenrat entsandten Pfarrer seien mit den Kolonialtruppen ins Feld gezogen, sagt Markus Braun vom Mainzer Arbeitskreis Südliches Afrika. Der Evangelische Kirche erkenne dies an. Es fehle aber die Bereitschaft zur Wiedergutmachung.Mehr