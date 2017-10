Sein und Streit - Die ganze Sendung Was macht Macht und wie viel davon brauchen wir?

Moderation: Svenja Flaßpöhler

Wieviel Macht braucht eine Gesellschaft? (imago/ikon images)

In unserem Philosophie-Magazin dreht sich heute alles um Macht. Wir reden mit dem Wirtschaftsjournalisten Rainer Hank über sein Buch "Lob der Macht". Die Philosophie-Poetin Lene Morgenstern spricht über die Macht der Mütter - und was Macht mit uns macht.

Es gibt eine dunkle und eine helle Seite der Macht, behauptet der Wirtschaftsjournalist und Autor Rainer Hank, der sich in seinem neuen Buch intensiv mit der Rolle der Macht auseinandergesetzt hat. Svenja Flaßpöhler diskutiert mit ihm live auf der Frankfurter Buchmesse über Reiz und Logik der Macht - und über Macht als Triebfeder zivilisatorischen Fortschritts.

"Lob der Macht" von Rainer Hank, erschienen im Klett-Cotta-Verlag, 272 Seiten kosten 20 Euro.

Die Philosophie-Poetin Lene Morgenstern auf der Frankfurter Buchmesse. (Deutschlandradio / Charlotte Voß)

Was ist Macht und was macht die Macht mit uns, fragt Lene Morgenstern in ihrem ersten philosophischen Poem.

Und im zweiten geht sie der Frage nach, welche Macht die Ohnmächtigen haben.

Außerdem in der Sendung:

Was tun? Die philosophische Politikberatung

In unserer Serie "Was tun?" sprechen fünf Gegenwartsphilosophen über fünf Denkerinnen und Denker, deren Ideen wir in der gegenwärtigen gesellschaftspolitischen Lage brauchen könnten und die wir neu lesen sollten. Die Berliner Philosophin Eva von Redecker plädiert mit Hannah Arendt für ein Recht auf zivilen Ungehorsam. Ein Beitrag von Constantin Hühn.