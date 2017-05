"Sein und Streit" – Die ganze Sendung Schweigen als Befreiung

Moderation: Simone Rosa Miller

Selten hat der Mensch so viel kommuniziert – und selten war die Sehnsucht nach Stille so groß: Wir widmen uns der Welt- und Selbsterfahrung im Schweigen. Außerdem in unserer Sendung: zehn Strategien für ein besseres Leben und ein Kommentar zum Tod des Philosophen Karl-Otto Apel.

Die Sprache ist das Instrument, um auf die Welt zuzugreifen. Sie differenziert die Dinge, macht sie versteh- und handhabbar. In einer Zeit der Dauerkommunikation jedoch sehnen sich immer mehr Menschen nach Stille. Schweigeseminare haben Konjunktur. In unserem Philosophiemagazin "Sein und Streit" sprechen wir mit der buddhistischen Nonne Kelsang Gyalten und der Berliner Philosophin Alice Lagaay über Welt- und Selbsterfahrung im Schweigen.

Mit dem Klangstück "Jetzt werden wir gaaaaanz ruhig!" von Xaver Römer.

Außerdem in der Sendung:

Der philosophische Wochenkommentar zum Tode des Philosophen Karl-Otto Apel:

Am Montag verstarb der große Philosoph Karl-Otto Apel im Alter von 95 Jahren. Apel war ein Verfechter der Vernunft, nahm aber gleichzeitig Abstand von der Vorstellung, dass ein isoliertes Subjekt das Fundament des Wissens sei. Unser Kommentator Josef Früchtl zeigt, was wir heute noch von ihm lernen können - und erinnert sich lebhaft an den Mitbegründer der Diskursethik.

10 Strategien für ein besseres Leben:

"Luft nach oben - Zehn Strategien für ein besseres Leben": So heißt das neue Buch von Nikolas Dierks, das soeben bei Rowohlt erschienen ist. Für "Sein und Streit" hat Dierks die zehn wichtigsten Tipps zusammengefasst.

