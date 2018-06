Kulturnachrichten

Freitag, 8. Juni 2018

Sechs Länder mit Reformplan für öffentlich-rechtliche Sender Die KEF würde abgeschafft, der Auftrag verändert In die Debatte um den Rundfunkbeitrag und den Auftrag der öffentlich-rechtlichen Sender kommt Bewegung. Der Fachdienst "Medienkorrespondenz" (MK) berichtet, dass sich sechs Bundesländer auf einen Reformplan für ARD, ZDF und Deutschlandradio verständigt haben. Das von Bayern, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Hamburg, Sachsen und Thüringen entwickelte Gesamtkonzept würde die Arbeit der Rundfunkanstalten auf eine neue Basis stellen und einen radikalen Modellwechsel darstellen. So schlägt die Ländergruppe vor, den Rundfunkbeitrag künftig in regelmäßigen Abständen auf Basis der jährlichen Inflationsrate anzuheben. Das heutige System, bei dem eine Expertenkommission (KEF) den Finanzbedarf ermittelt und eine Rundfunkbeitragshöhe für die Dauer von vier Jahren vorschlägt, würde abgeschafft. Außerdem wollen die sechs Länder den Auftrag der öffentlich-rechtlichen Sender verändern. Einerseits soll deren inhaltliches Profil geschärft werden, zum anderen sollen die Sender zum Teil selbst entscheiden, welche TV- und Radioprogramme sie betreiben. Der Plan soll am 13. Juni in der Rundfunkkommission in Berlin beraten werden.

Rapper Kollegah und Farid Bang in KZ-Gedenkstätte Eine Geste gegen Hass Nach Antisemitismus-Vorwürfen haben die Rapper Kollegah und Farid Bang die KZ-Gedenkstätte Auschwitz besucht. Das Internationale Auschwitz-Komitee hatte die Musiker eingeladen. Komitees-Vizepräsident Christoph Heubner sagte, für die Auschwitz-Überlebenden sei der Besuch der Rapper eine Genugtuung und auch eine Geste an ihre jungen Fans, dass Hass, Menschenverachtung und Antisemitismus in keiner Kunst einen Platz haben sollten. Es sei gut, dass Kollegah und Farid Bang die Konfrontation und Begegnung mit der Geschichte von Auschwitz und mit sich selbst gesucht hätten, betonte Heubner. Der Rundgang hätte offensichtlich vieles in der Welt der Musiker in ein neues Licht gerückt. Anfang April waren die Deutschrapper trotz Antisemitismusvorwürfen mit dem Musikpreis Echo ausgezeichnet worden. Das hatte große Empörung ausgelöst. Mehrere Musiker gaben ihre Echos aus Protest zurück.

New Yorker Whitney Museum erhält Werke von Roy Lichtenstein Größte Sammlung an Lichtenstein-Arbeiten Das Whitney Museum in New York erhält mehr als 400 Werke des Popart-Künstlers Roy Lichtenstein. Die Stiftung des 1997 verstorbenen Malers hatte sich mit dem Museum bereits auf die Schenkung geeinigt, hieß es in einer Mitteilung. Damit wird das im Stadtteil Manhattan gelegene Whitney Museum die größte Sammlung an Lichtenstein-Arbeiten weltweit besitzen. Teil der Schenkung sind die Skulptur "Head of Girl" (1964) und die frühen Arbeiten "Pilot" (1948) und "Untitled" (1959-60). Eine halbe Million Lichtenstein-Dokumente sollen zudem an die Archives of American Art des Smithsonian in Washington gehen. Darunter sind Briefe, Fotos und persönliche Aufzeichnungen Lichtensteins.

"Der 7. Sinn"-Sprecher Egon Hoegen gestorben Buhrow: "Untrennbar mit seiner sonoren Stimme verbunden Der Sprecher und Schauspieler Egon Hoegen ist tot. Hoegen starb bereits am vergangenen Freitag im Alter von 89 Jahren, teilte der Westdeutsche Rundfunk (WDR) in Köln mit. Hoegen wurde vor allem als langjähriger Sprecher der Verkehrssendung "Der 7. Sinn" bekannt. "Egon Hoegens sonore Stimme kennt jeder, der in den vergangenen Jahrzehnten Fernsehen geschaut hat. Legendäre WDR-Sendungen wie 'Der 7. Sinn' und Werner Höfers 'Der Internationale Frühschoppen' sind für immer untrennbar mit seiner Stimme verbunden", sagte WDR-Intendant Tom Buhrow. Geboren wurde Hoegen am 28. September 1928 in Düsseldorf. Er wuchs in Linz am Rhein auf. Nachdem er von Gustaf Gründgens zum Bühnenschauspieler ausgebildet worden war, begann er 1956 als Nachrichtensprecher zunächst für den NWDR und dann für den WDR zu arbeiten.