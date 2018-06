Sechs Journalisten mit Theodor-Wolff-Preis geehrt

Donnerstag, 21. Juni 2018

Sechs Journalisten sind mit dem begehrten Theodor-Wolff-Preis ausgezeichnet worden. Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger vergab die mit 6000 Euro dotierte Ehrung in fünf Kategorien. In der Kategorie "Lokales" ging der Preis an Anne Lena Mösken von der "Berliner Zeitung". In der Sparte "Meinung" wurde Malte Henk von "Die Zeit" geehrt. Lorenz Wagner vom "Süddeutsche Zeitung Magazin" bekam die Auszeichnung in der Kategorie "Reportage", wie der Verband mitteilte. Als "Thema des Jahres" hatte die Jury in diesem Jahr "Heimat und die Fremden" festgelegt. Über den Preis konnten sich mit Hannes Koch von der "taz" und Vanessa Vu von Zeit online gleich zwei Autoren freuen. Ein Preisträger stand bereits vor der Vergabe fest: Der langjährige Parlamentskorrespondent der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", Günter Bannas, wurde für sein Lebenswerk geehrt.

Vertreter der postanalytischen Philosophie wurde 91 Jahre alt

Der US-amerikanische Sprachphilosoph Stanley Cavell ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das bestätigte die Harvard University, an der Cavell lange als Professor für Ästhetik und allgemeine Werttheorie lehrte. Bekannt wurde der Philosoph im Jahr 1969 durch die Essaysammlung "Must we mean what we say?", in der er sich mit der Philosophie der alltäglichen Sprache beschäftigte. Später befasste sich Cavell mit Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein und dem amerikanischen Transzendentalismus. Zeitweilig war er Vorsitzender der American Philosophical Association, 1978 wurde er in die American Academy of Arts and Sciences gewählt und seit 2005 war er Mitglied der American Philosophical Society.