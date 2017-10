Schwetzinger SWR-Festspiele Monteverdi zum Dritten: "Il ritorno d‘Ulisse"

Aus dem Rokoko-Theater des Schwetzinger Schlosses

Blick in das Rokokotheater des Schwetzinger Schlosses (Monika Rittershaus)

Claudio Monteverdi, dessen 450. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird, hat in vielen Bereichen Musikgeschichte geschrieben – aber nirgendwo nachhaltiger als auf der Musikbühne. In Schwetzingen waren seine einschlägigen Werke komplett zu hören.

Monteverdi bediente sich für seine Theaterarbeiten einer Gestaltungsweise, die erst kurz vorher in Florenz entwickelt worden war und wo man dramatische Begebenheiten auf der Bühne nun nicht mehr mit Worten, sondern mit musikalischen Formen darstellte. Es war der Beginn der Oper, die seither immer neue Hörerscharen fasziniert. Dabei bietet seine zweite Arbeit für die neue Gattung, "Il ritorno d’Ulisse in patria", einige Handlungselemente, die auch in den folgenden Jahrhunderten zum eisernen Grundbestand der Musikbühnen-Dramaturgie gehören werden: so den Traum von einer selbstaufopfernden weiblichen Treue und eine rührende Wiederbegegnung zwischen Vater und Sohn, die sich über Jahrzehnte verloren hatten und zunächst nicht einmal wiedererkennen.

Das Schwetzinger Schlosstheater bietet, obwohl erst anderthalb Jahrhunderte später errichtet, ein angemessen höfisch-festliches Ambiente für die Aufführung dieser frühen musikalischen Großtaten – und mit dem "La Venexiana"-Ensemble unter Davide Pozzi sowie einer durchweg italienischen Solistenbesetzung kann man sich auch sonst bestens in die Zeit der ersten Aufführungen zurückversetzt fühlen. Nachdem bei uns bereits die "Orfeo"-Oper – Monteverdis Einstand auf dem Musiktheater – und seine "Krönung der Poppea" erklungen sind, bringt das Werk um die Heimkehr des antiken Helden Ulisse (= Odysseus) nun den Schlussstein der Schwetzinger Trilogie mit dem wichtigsten Komponisten-Jubilar dieses Jahres.





Schwetzinger SWR Festspiele

Rokoko-Theater des Schwetzinger Schlosses

Aufzeichnung vom 09.05.2017





Claudio Monteverdi

"Il ritorno d'Ulisse in patria", Dramma per musica in einem Prolog und drei Akten

Libretto: Giacomo Badoaro





Riccardo Pisani, Tenor - Ulisse

Giuseppina Bridelli, Sopran - Penelope

Luca Dordolo, Tenor - Iro

Emanuela Galli, Sopran - Minerva

Vittoria Giacobazzi, Sopran - Fortuna

Lucia Cortese, Sopran - Melanto

Sophia Patsi, Alt - Ericlea

Alessio Tosi, Tenor - Eurimaco, Telemaco

Salvo Vitale, Bass - Nettuno, Antinoo

Davide Benetti, Bass - Tempo, Feacio

Alberto Allegrezza, Tenor - Feacio

Silvia Rosato, Sopran - Giunone, Amore





La Venexiana

Davide Pozzi, Cembalo und Leitung