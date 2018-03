Kulturnachrichten

Donnerstag, 15. März 2018

Schwere Vorwürfe gegen Stararchitekt Richard Meier Frauen bezichtigen Pritzker-Preisträger wegen sexueller Übergriffe Fünf Frauen werfen US-Stararchitekt und Pritzker-Preisträger Richard Meier, der etwa das Getty Center in Los Angeles baute, sexuelle Übergriffe vor. Der heute 83-Jährige habe sie bei den Vorfällen begrapscht, sich vor ihnen ausgezogen oder sie ins Bett gezerrt, berichtete die "New York Times". In einem Vorfall im Jahr 2009 habe Meier eine damals 24-jährige Assistentin in ihrer ersten Arbeitswoche in seine Wohnung eingeladen, ihr Fotos von nackten Frauen gezeigt und sie dann gebeten, sich auszuziehen. Meier kündigte auf den Bericht hin eine sechsmonatige Auszeit von der Arbeit bei seinem Architekturstudio mit Sitz in New Jersey an. "Ich bin zutiefst beunruhigt und beschämt über die Berichte mehrerer Frauen, die meine Worte und Taten beleidigten. Auch wenn unsere Erinnerungen sich unterscheiden mögen, entschuldige ich mich aufrichtig bei jedem, der von meinem Verhalten gekränkt wurde." Meier ist unter anderem für das Kunstmuseum MACBA in Barcelona und das Rathaus in Den Haag bekannt. In Frankfurt am Main baute Meier das Museum für Angewandte Kunst.

Schrifstellerin Monika Maron verteidigt Uwe Tellkamp "Eine solche Diskussion muss möglich sein" Die Schriftstellerin Monika Maron hat die umstrittenen Äußerungen ihres Kollegen Uwe Tellkamp über Flüchtlinge und den Islam verteidigt. Bis auf einen Satz und eine Kleinigkeit habe sie in seinen Aussagen nichts gefunden, was nicht ohnehin in Zeitungen und Talkshows diskutiert werde, sagte Maron im Deutschlandfunk Kultur. Maron warf dem Suhrkamp-Verlag vor, Tellkamp im Stich gelassen zu haben. Eigentlich sei es eine Selbstverständlichkeit, dass ein Verlag nicht unbedingt die Haltung seiner Autoren vertrete. Die Distanzierung durch das Äußern dieser Selbstverständlichkeit sei eine "Ungeheuerlichkeit". Tellkamp ("Der Turm") hatte sich auf einer Podiumsdiskussion mit seinem Kollegen Durs Grünbein am Donnerstag vergangener Woche in Dresden zu Flüchtlingen und zum Islam geäußert. Eine aktuelle Lesereise hat er nun abgesagt. Tellkamp fühle sich nach den Vorkommnissen bei der Diskussion in Dresden momentan nicht in der Lage, Lesungen vor Publikum durchzuführen, teilte sein Verlag mit. Er sehe die Gefahr, dass seine Lesungen zweckentfremdet und von Kräften gekapert werden könnten, "die mit Literatur wenig oder nichts zu tun haben."

Deutscher Nationalpreis für Rüdiger Safranski Für Äußerungen zur Flüchtlingspolitik geriet Schriftsteller in Kritik Der Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Rüdiger Safranski erhält für sein Lebenswerk den Deutschen Nationalpreis 2018. Die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung soll am 19. Juni in Berlin verliehen werden. Der Autor habe seinen Lesern wichtige Personen der deutschen Geistesgeschichte auf eine kluge und anschauliche Weise nahe gebracht, hieß es zur Begründung. Safranski geriet 2015 für Äußerungen im Zuge der Flüchtlingsbewegung in die Kritik. In diesem Zusammenhang warf er der Politik vor, "Deutschland zu fluten". Die Deutsche Nationalstiftung distanzierte sich auf Anfrage von diesen Äußerungen Safranskis und betonte, die Auszeichnung beziehe sich ausschließlich auf dessen literarisches Werk. Safranski ist Honorarprofessor an der Freien Universität Berlin und Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Bekannt sind vor allem seine Biografien über E.T.A. Hoffmann, Schopenhauer, Heidegger, Nietzsche, Schiller und Goethe.

Schriftstellerin Emily Nasrallah gestorben Libanesin gilt als literarische Ikone und Vorkämpferin für Frauenrechte Die libanesische Schriftstellerin Emily Nasrallah ist im Alter von 87 Jahren in ihrer Heimatstadt Beirut gestorben. Wenige Wochen vor ihrem Tod wurde Nasrallah in den Rang eines Commander of the National Order of the Cedar erhoben – einer der höchsten Ehrentitel des Landes. Emily Nasrallah studierte gegen den Willen ihres Vaters in Beirut Pädagogik und arbeitete danach als Lehrerin, Journalistin und Schriftstellerin. Nasrallahs Hauptthemen waren der libanesische Bürgerkrieg, das Dorfleben im Libanon und die Emanzipation der Frau. Ihre Werke wurden in viele Sprachen übersetzt. Sie schrieb neben Romanen und Erzählungen viele Kinderbücher. Das Kinderbuch "Kater Ziku lebt gefährlich" schildert den libanesischen Bürgerkrieg aus der Perspektive einer Katze und eines kleinen Mädchens. In ihrem ersten Roman "Septembervögel" beschrieb sie den Lebensweg einer jungen Frau, die aus der Enge ihres konservativen Heimatdorfes ausbricht. 2017 wurde Nasrallah mit der Goethe-Medaille ausgezeichnet.

Leipziger Buchmesse mit Festakt eröffnet Preis zur Europäischen Verständigung an norwegische Autorin Mit einem Festakt im Gewandhaus und der Verleihung des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung begann am Mittwochabend die Leipziger Buchmesse. Den Preis zur Europäischen Verständigung erhielt die norwegische Autorin Asne Seierstad für ihren dokumentarischen Roman "Einer von uns. Die Geschichte eines Massenmörders". Darin setzt sie sich mit dem rechtsradikalen Attentäter Anders Breivik und seinen Opfern auseinander. Bis Sonntag wird es rund 3400 Veranstaltungen für Besucher und Fachpublikum geben. Mit mehr als 2600 Aussteller aus 46 Ländern verzeichnet die Messe einen neuen Teilnehmer-Rekord. Publikumsmagneten sind auch das Lesefest "Leipzig liest" und die Manga-Comic-Con. Schwerpunktland der diesjährigen Buchmesse ist Rumänien.

Berlin will Veranstaltungszentrum Radialsystem kaufen Verdrängung von Spielstätten für Kultur soll damit verhindert werden Berlin will die Kulturstätte „Radialsystem" in Friedrichshain kaufen. „Erstmals sichert das Land Berlin einen Kulturstandort in dieser Größenordnung durch Ankauf", erklärte Kultursenator Klaus Lederer. Mit Blick auf den hohen Verwertungsdruck auf Immobilien in Berlin sei der Kauf ein Mittel, um kulturelle Räume dauerhaft zu sichern und zu halten. Mit dem vor zehn Jahren gegründeten Veranstaltungszentrum für Tanz und Musik an der Spree bleibe eine wichtige Institution für die freie Szene erhalten, so der Senator. Vor seiner Nutzung als Kulturzentrum war das Radialsystem bis 1999 als Abwasserpumpwerk in Betrieb. Das Abgeordnetenhaus muss dem Kauf nun noch zustimmen.

Slowakischer Ministerpräsident Fico reicht Rücktritt ein Druck auf Regierungschef nach Mord an Journalisten Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat seinen Rücktritt eingereicht. Wenn Präsident Kiska das Gesuch annehme, werde er sein Amt am Donnerstag abgeben, sagte Fico in Bratislava. Nach dem Mordanschlag auf den Journalisten Jan Kuciak war er unter starken Druck geraten. Am Montag war bereits der Innenminister zurückgetreten, der damit auf Proteste gegen den Umgang der Regierung mit dem Mordfall reagierte. Kuciak hatte mehrfach Artikel über korrupte Machenschaften in der Slowakei veröffentlicht und zuletzt zur mutmaßlichen Verbindungen der Regierungspartei zur italienischen Mafia recherchiert. Die Ermordung von Kuciak sorgte im In- und Ausland für Bestürzung und führte zu Massenprotesten gegen Korruption in der Slowakei. Am Freitag gingen in der Hauptstadt Bratislava rund 40.000 Menschen auf die Straße, um gegen Fico und seine Regierung zu protestieren.