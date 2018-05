Montag, 7. Mai 2018

Schweizergardisten legen Schwur ab

Zeremonie in Gedenken an verstorbene Gardisten

Die Rekruten der päpstlichen Schweizergarde haben im Vatikan ihren Schwur abgelegt. Bei der feierlichen Zeremonie erklärten die 32 jungen Männer die Bereitschaft, ihr Leben für das Kirchenoberhaupt aufzugeben. Papst Franziskus lobte den kirchlichen Geist seiner Leibwächter und betonte, ein Schweizergardist sei immer ein Schweizergardist - sowohl im Dienst als auch außerhalb. Die Vereidigung neuer Rekruten findet traditionell am 6. Mai statt. Am gleichen Tag im Jahr 1527 starben 147 Schweizergardisten, als sie Papst Clemens VII. während der Plünderung Roms schützten. In das Militärkorps werden nur Schweizer Staatsbürger aufgenommen, die unverheiratet, zwischen 19 und 30 Jahre alt und mindestens 1,74 Meter groß sind. Eine Änderung der bisherigen Traditionen aber wird es bald geben: Die Helme der Gardisten sollen künftig mit 3D-Druckern hergestellt werden. Dadurch sollen sie leichter werden und mit 880 Euro pro Stück nur halb so teuer sein.