Kulturnachrichten

Freitag, 6. April 2018

Schulz erhält Portugals Freiheitsorden SPD-Politiker für Verteidigung ziviler Werte geehrt Der langjährige Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz, hat für seine europäischen Verdienste den höchsten Orden Portugals erhalten. In Lissabon wurde ihm gestern von Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa das Große Kreuz des Freiheitsordens verliehen - für die Verteidigung ziviler Werte und der europäischen Freiheit. "Diese Ehrung bedeutet mir sehr viel", sagte der 62-Jährige. Schulz hatte sich dafür eingesetzt, dass die Sparauflagen für das hoch verschuldete Portugal in der Euro-Krise nicht zu hart ausfielen.

Produktion von Deutschlandfunk Kultur gewinnt Preis Auszeichnung für innovative crossmediale Sendeformate verliehen Radio Bremen und die Bremische Landesmedienanstalt haben zum sechsten Mal die Preise für die innovativsten crossmedialen Sendeformate verliehen. In der Sparte Hörfunk ging der Preis an das Deutschlandfunk Kultur-Feature "Zur Herstellung der Aussagebereitschaft". Die Produktion habe die inhaltliche Verknüpfung von Virtual Reality und Original-Audio-Material genutzt, um die Techniken der "operationellen Psychologie", die als Stasi-Verhörmethode genutzt wurde, subjektiv, interaktiv und dadurch besonders eindrucksvoll erlebbar zu machen, befand die Jury. In der Kategorie TV wurde die ARD-Sendung "Weltspiegel" ausgezeichnet. Den Preis in der Sparte Online erhielt RTL II für "Die RTL-II-Wahlparty powered by facebook". Insgesamt gab es rund 60 Einreichungen privater und öffentlicher Rundfunksender.

Schöpfer des "Heidi"-Zeichentricks gestorben Japanischer Regisseur wurde auch für Oscar nominiert Der japanische Filmregisseur Isao Takahata, Schöpfer der "Heidi"-Zeichentrickserie aus den 1970er Jahren, ist tot. Er sei gestern in einem Krankenhaus in Tokio an Lungenkrebs gestorben, teilte das Animationsstudio Ghibli mit, das er einst mitgegründet hatte. Er wurde 82 Jahre alt. Das Studio Ghibli war 1985 von Takahata mit dem Ziel ins Leben gerufen worden, ein japanisches Disney zu schaffen. Sein letzter Film, "Die Legende der Prinzessin Kaguya", war 2015 als bester Animationsfilm für einen Oscar nominiert worden.

Erster "heute"-Moderator Carl Weiss ist gestorben Der Journalist wurde 92 Jahre alt Carl Weiss, der Moderator der ersten "heute"-Sendung im ZDF, ist tot. Der langjährige Journalist und Korrespondent ist im Alter von 92 Jahren gestorben, wie das ZDF in Mainz mitteilte. Weiss moderierte die Nachrichtensendung am ersten ZDF-Sendetag, dem 1. April 1963, um 19.30 Uhr, und war damit nach der Ansprache des Gründungsintendanten Karl Holzamer das erste Gesicht des ZDF auf dem Fernsehschirm. Er startete die Sendung mit dem Satz "Guten Abend, meine Damen und Herren. In Rheinland-Pfalz wird bereits über eine neue Regierungskoalition gesprochen." Bevor Weiss zu dem neu gegründeten Sender kam, hatte er als Zeitungsjournalist und Presseattaché der deutschen Botschaften in Indien und Indonesien gearbeitet. Für das ZDF war Weiss später als Korrespondent in Hongkong, London und Washington. 1978 wechselte er zur ARD. Seit 1988 war Weiss im Ruhestand, moderierte aber von 1992 bis 1997 noch einmal die Sendung "damals - vor 40 Jahren".

Deutscher Kunstmarkt mit 18 Prozent Umsatzplus Zwei deutsche Auktionshäuser unter den Top 25 weltweit Der deutsche Kunstmarkt hat im zweiten Halbjahr 2017 seine Umsätze um 18 Prozent steigern können. Insgesamt wurden bei Versteigerungen 256 Millionen Dollar (rund 208 Millionen Euro) erzielt, wie aus der jüngsten Jahresbilanz der Online-Datenbank Artprice hervorgeht. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland damit stabil auf dem fünften Platz - allerdings weit abgeschlagen hinter den Weltmarktriesen China (5,1 Mrd Dollar), USA (5,0 Mrd) und Großbritannien (2,5 Mrd), aber auch noch deutlich hinter Frankreich (784 Mio). Zwei deutsche Auktionshäuser schafften es unter die Top 25 der Weltliste. Das Familienunternehmen Ketterer Kunst mit Hauptsitz in München kam mit 49,2 Millionen Dollar Umsatz auf den 21. Platz, der Berliner Versteigerer Grisebach erreichte mit 47,3 Millionen Dollar Rang 24.

Kunstmuseum Bern: Direktor Matthias Frehner hört auf Experte für Raubkunst und Provenienzforschung Matthias Frehner (63), Schweizer Kunsthistoriker und Direktor der Sammlungen im Kunstmuseum Bern und Zentrum Paul Klee, geht Ende September in den Ruhestand. Das kündigte das Kunstmuseum in Bern an. Frehner habe das Kunstmuseum von 2002 bis 2015 als Direktor geführt und wesentlich zu dessen Neuprofilierung beigetragen, hieß es. Mit der Gründung der Dachstiftung Kunstmuseum Bern - Zentrum Paul Klee im Sommer 2015 habe er die Leitung der Sammlungen innerhalb der vierköpfigen Geschäftsleitung übernommen. Frehner werde auch nach seiner frühzeitigen Pensionierung als Kunsthistoriker wissenschaftlich aktiv sein und den Museen für spezielle Aufträge zur Verfügung stehen, teilte das Museum mit. 2014 wurde die Stiftung Kunstmuseum Bern Alleinerbin der Sammlung von Cornelius Gurlitt. Frehner gilt als Experte für Raubkunst und Provenienzforschung.

"Tatort": Aus für Luzern und eine längere Pause in Münster Der neue Schweizer "Tatort" kommt aus Zürich Die Kommissare in Luzern hören ganz auf und wollen lieber etwas Neues machen. Das Duo aus Münster ermittelt weiter, allerdings nicht ganz im gewohnten Rhythmus. Und im Schwarzwald pausiert ein Kommissar krankheitsbedingt. Zwei Fälle noch, dann ist Schluss mit dem "Tatort" aus Luzern. Künftig soll der Schweizer Beitrag zu der populären Krimireihe aus Zürich kommen. Das Ermittler-Duo Stefan Gubser und Delia Mayer habe sich entschieden, nach neun Jahren und 17 Folgen "zu neuen Horizonten aufzubrechen", teilte das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) mit. Die letzten beiden Folgen aus Luzern sind 2019 zu sehen.