Schriftsteller Daniel Kehlmann "Der Narr kann überall hin"

Daniel Kehlmann im Gespräch mit Hans Heimendahl

Der Schriftsteller Daniel Kehlmann (Deutschlandradio / David Kohlruss)

Wenn er ein neues Buch veröffentlicht, ist ihm ein Spitzenplatz in den Bestsellerlisten sicher, spätestens seit seinem Bestseller "Die Vermessung der Welt". Und auch Daniel Kehlmanns gerade erschienenes neustes Werk "Tyll" erfährt begeisterte Kritiken.

Es geht um einen Schelmen, der sich durch das Chaos des Dreißigjährigen Kriegs schlängelt, wobei die Grenzen zwischen Historie und Fiktion, Dichtung und Wahrheit verschwimmen – beim an die Figur des Till Eulenspiegel angelehnten Protagonisten wie beim Autor Daniel Kehlmann. Den nennen manche Kritiker einen magischen Realisten.

Den Sinn für die Kunst und seine Faszination für die Literatur hat schon sein Elternhaus in ihm geweckt. Schon sein Großvater war Schriftsteller, der Vater Regisseur. Dafür sei er dankbar und er habe nie das Bedürfnis gehabt, ganz andere Wege einzuschlagen, sagt der 42-jährige gebürtige Österreicher, der derzeit in New York lebt.

War Daniel Kehlmanns Weg in die Literatur durch seine Herkunft aus einer Künstlerfamilie vorgezeichnet? Warum erzählt er uns von einem Narren vor fast 400 Jahren? Interessieren ihn politische Themen der Gegenwart nicht?

Darüber redet Hans Heimendahl mit Daniel Kehlmann "Im Gespräch" von Deutschlandfunk Kultur am 20. Oktober ab 9.05 Uhr.