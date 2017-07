Schola Heidelberg bei den Schwetzinger Festspielen Griff über die Jahrhunderte

Aufzeichnung aus dem Rokokoschloss

Der italienische Komponist Luigi Nono (1924-1990) (imago)

Über vier Jahrhunderte liegen zwischen den Geburtsjahren von Luca Marenzio (1554) und Caspar Johannes Walter (1964); doch im Konzert, nebeneinander interpretiert, verstehen sich die beiden Komponistenkollegen über alle Distanzen hinweg ausgesprochen gut.

Dass man aus einer gewissen Entfernung oft besser miteinander auskommt als in der Konstellation "dicht bei dicht", gilt also nicht nur für familiäre Verhältnisse oder Großraumbüros. Wie fabelhaft sich ziemlich alte und ganz neue Musik manchmal zusammenfinden, ist eine häufig gemachte Hörerfahrung, die bei diesem Konzert in Schwetzingen, wo das Rokoko-Ambiente von Schloss und Park gleich noch eine dritte Zeitebene einbringt, besonders genießerisch ausgekostet wird. Zwei ausgesprochene Spezialensembles – das mit elektronischen Klängen arbeitende SWR Experimentalstudio und die auf vorbarocke Vokalmusik ebenso wie auf Neue Musik spezialisierte Schola Heidelberg – musizieren nebeneinander und einmal, in Luigi Nonos später, utopisch-bekenntnishafter Klangvision "Das atmende Klarsein", auch gemeinsam.

Man will es da fast nicht mehr als Zufall nehmen, dass ein Name wie Caspar Johannes Walter ganz zwanglos in allen drei Epochen beheimatet sein könnte, die hier zusammentreffen. Denn in der Renaissance wie zu Bachs Zeiten gab es etliche komponierende "Walter" oder "Walther", während ihr heute im Programm erscheinender Namensvetter zwar 1964 in Frankfurt am Main geboren wurde, aber in seinen Arbeiten oft eine starke Affinität zur Alten Musik erkennen lässt – und sei es nur in einer Besetzung wie der für Orgel und Theorbe bei seinen in Schwetzingen uraufgeführten Interludien, die gleichsam aus dem Generalbasszeitalter in die Moderne herübergeholt erscheinen: ein weiterer die Jahrhunderte überspannender Griff in diesem interessanten Programm.

Schwetzinger SWR-Festspiele

Schlosstheater

Aufzeichnung vom 16. Mai 2017

Giovanni Gabrieli

"Amor dove mi guidi”

Carlo Gesualdo

Zwei Madrigale

Caspar Johannes Walter

Interludien für Orgel und Theorbe (Uraufführung)

Luca Marenzio

Zwei Madrigale

Luigi Nono

"Das atmende Klarsein" für Chor, Bassflöte, Live-Elektronik und Tonband

Michelangelo Rossi

Zwei Madrigale

Hans Leo Hassler

"Ecco che fa chi segue"

Schola Heidelberg

Eva Furrer, Bassflöte

Johannes Keller, Orgel

Simon Linne, Theorbe

SWR Experimentalstudio

Leitung: Walter Nußbaum