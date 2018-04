Kulturnachrichten

Samstag, 7. April 2018

Schöpfer des "Heidi"-Zeichentricks gestorben Japanischer Regisseur wurde auch für Oscar nominiert Der japanische Filmregisseur Isao Takahata, Schöpfer der "Heidi"-Zeichentrickserie aus den 1970er Jahren, ist tot. Er sei gestern in einem Krankenhaus in Tokio an Lungenkrebs gestorben, teilte das Animationsstudio Ghibli mit, das er einst mitgegründet hatte. Er wurde 82 Jahre alt. Das Studio Ghibli war 1985 von Takahata mit dem Ziel ins Leben gerufen worden, ein japanisches Disney zu schaffen. Sein letzter Film, "Die Legende der Prinzessin Kaguya", war 2015 als bester Animationsfilm für einen Oscar nominiert worden.

Chef der Kurzfilmtage kritisiert Filmförderung Lars Henrik Gass: Deutsches Fördersystem produziert nur Mittelmaß Der Leiter der renommierten Oberhausener Kurzfilmtage fordert einen "Systemwandel" in der deutschen Filmförderung. Insbesondere der inhaltliche Einfluss der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten auf die Filmproduktion müsse zurückgedrängt werden, erklärte Lars Henrik Gass auf einem Kongress in Frankfurt. Die gegenwärtige Förderpraxis erziele weder herausragende wirtschaftliche noch herausragende künstlerische Erfolge. Verantwortlich dafür sei ein Konstruktionsfehler der Filmförderung. Um europarechtliche Vorgaben zu erfüllen, müsse die Filmförderung auch kulturelle Zwecke erfüllen. Gleichzeitig habe das Filmfördergesetz aber vorrangig wirtschaftliche Ziele zu verfolgen, um in Deutschland verfassungskonform zu sein. Deshalb diene die Kultur nur als Verkleidung für eine am Massengeschmack ausgerichtete Förderung.

Grütters: Aufklärung des kolonialen Erbes vorantreiben Kulturstaatsministerin will dazu mit Frankreich zusammenarbeiten Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) will in ihrer zweiten Amtszeit die Aufklärung des kolonialen Erbes in den Museen vorantreiben. Bei ihrer ersten Auslandsreise nach der Wahl kündigte sie dazu in Paris auch eine Zusammenarbeit mit Frankreich an, wie ihr Haus mitteilte. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte sich vor wenigen Monaten überraschend bereiterklärt, Kunstschätze aus den früheren Kolonien in Afrika an die Herkunftsländer zurückzugeben. Grütters traf zu dem Thema den außenpolitischen Berater Philippe Etienne und die Kulturberaterin Claudia Ferrazzi im Élysée-Palast. Als Mitglied der deutschen Delegation nahm an diesem Gespräch zudem die Kunsthistorikerin Prof. Bénédicte Savoy von der TU Berlin teil, die zur Beraterin Macrons für diese Fragen ernannt wurde. Sie sei auch für Grütters eine wichtige Impulsgeberin, hieß es.

Cecil Taylor ist tot Vom Tellerwäscher in den Olymp des Free Jazz Cecil Taylor, einer der Pioniere des Free Jazz, ist tot. Er starb gestern im Alter von 89 Jahren. Der Pianist entwickelte einen komplett eigenen Stil, clusterbasiert und enorm rhythmisch. Das Klavier sei für ihn ein Schlagzeug mit 88 verschieden gestimmten Trommeln, sagte er einmal. Der Weg in den Olymp der frei improvisierten Musik war allerdings lang - obwohl Taylor schon mit fünf Jahren mit dem Klavierspielen begann und später Komposition und Harmonielehre studierte, musste er sich zeitweise als Tellerwäscher sein Geld verdienen. Das änderte sich später, er spielte mit den großen Namen wie John Coltrane oder Archie Shepp.