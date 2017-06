Schleswig-Holstein Umbenennung der Marseille-Kaserne

Von Johannes Kulms

Der Bundeswehr-Standort in Appen erhielt 1975 seinen jetzigen Namen. (Johannes Kulms / Deutschlandradio)

In Deutschland werden derzeit die Namen von Bundeswehr-Standorten auf deren Verbindung zur NS-Zeit geprüft. Die Marseille-Kaserne in Appen bei Hamburg wurde 1975 nach einem Kampfpiloten benannt, den Adolf Hitler persönlich ehrte. Für viele Anwohner ist das aber kein Grund, die Kaserne umzubenennen.

Es geht beschaulich zu in Appen, einer 4.800-Einwohner-Gemeinde, eine halbe Autostunde nordwestlich von Hamburg. An der Hauptstraße steht ein Schild: "Letzte Tankstelle vor der Kaserne". Gemeint ist die Marseille-Kaserne.

Appens Vize-Bürgermeister Walter Lorenzen. (Johannes Kulms / Deutschlandradio)

Walter Lorenzen ist der stellvertretende Bürgermeister von Appen. In den 1970er-Jahren hat er vor dem Kasernentor gegen das Museum demonstriert. Heute betont der SPD-Politiker: Die Gemeinde ist eng verzahnt mit der Bundeswehr, viele aktive und frühere Soldaten wohnen in Appen. Für die Bäcker, Handwerker und Fleischer im Ort bedeutet die Kaserne vor allem eines: Kundschaft. An den Namen Marseille-Kaserne habe man sich nun mal gewöhnt.

