Schlager- und Countrysänger Gunter Gabriel ist tot

Musiker Gunter Gabriel (dpa / Britta Pedersen)

Der Country- und Schlagersänger Gunter Gabriel ist im Alter von 75 Jahren in Hannover gestorben, wie seine Agentur mitteilte. Gabriel sei am 10. Juni von einer Steintreppe gestürzt und habe einen dreifachen Bruch des ersten Halswirbels erlitten.

Wie seine Agentur am Donnerstag mitteilte, starb Gunter Gabriel infolge eines Sturzes. "So oft ist er vom Leben kräftig durchgeschüttelt worden und es hat ihm nichts anhaben können – nun war es eine simple Steintreppe, die den Countrystar und Songwriter Gunter Gabriel am Abend vor seinem 75. Geburtstag ins Straucheln brachte", heißt es in der Meldung.

Auf einen diagnostizierten dreifachen Bruch des ersten Halswirbels seien in den letzten Tagen drei Operationen in einem Krankenhaus in Hannover gefolgt. Am Donnerstag sei er den Verletzungen erlegen.

Einer seiner bekanntesten Hits war "Hey Boss, ich brauch' mehr Geld". Für Schlagzeilen sorgten auch immer wieder private und finanzielle Probleme.

Programmtipp: Im Studio 9 hören Sie um 18.20 Uhr einen Nachruf zum Tod von Gunter Gabriel.