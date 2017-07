Schauspielerin Natja Brunkhorst Die Frau, die als Christiane F. berühmt wurde

Moderation: Britta Bürger

Wäre der Film nicht gewesen, hätte sie vermutlich Mathematik studiert: die Schauspielerin Natja Brunckhorst. (imago stock&people)

Die Schauspielerin Natja Brunckhorst ist als 13-Jährige weltberühmt geworden. Als Christiane F. im Film "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" spielte sie eine West-Berliner Jugendliche, die ins Drogenmilieu abrutscht. Heute entwickelt sie eigene Filme.

"Wenn es unbedingt sein muss", sagt Natja Brunkhorst, als sie 1979 auf dem Schulhof gefragt wird, ob sie sich ein Casting beim Film vorstellen könne. Als heroinsüchtige Christiane F. in dem Film "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" wird sie über Nacht zum Weltstar. Der plötzliche Ruhm überfordert das Mädchen, der Drogenfilm klebt an ihr. Sie schmeißt die Schule hin, setzt sich nach London ab und wohnt dort in einem besetzten Haus. Wäre der Film nicht gewesen, hätte sie vermutlich Mathematik studiert.

Dennoch, sagt Natja Brunckhorst, die später eine Schauspielschule besuchte, die Rolle der Christiane F. habe ihr viele Türen geöffnet. Schon lange steht die inzwischen 51-Jährige sowohl vor als auch hinter der Kamera und schreibt Drehbücher. Zuletzt für ihren Jugendfilm "Amelie rennt", der im September ins Kino kommt. Die Geschichte einer renitenten Großstadtgöre, die sich in Südtirol von ihrem Asthma erholen soll, ist ein Abenteuerfilm mit Tiefgang.

Warum das Modeln für sie der härteste Beruf der Welt ist, wie sie als Kind in einer Männer-WG aufwuchs und was die jungen Schauspielerinnen heute von ihr damals unterscheidet – darüber unterhält sich Natja Brunckhorst mit Britta Bürger – in der Sendung "Im Gespräch" ab 9.07 Uhr im Deutschlandfunk Kultur.