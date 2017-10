Kulturnachrichten

Donnerstag, 19. Oktober 2017

Schauspielerin Danielle Darrieux gestorben Sie wurde 100 Jahre alt Die französische Schauspielerin Danielle Darrieux ist tot. Sie starb bereits am Dienstag im Alter von 100 Jahren, wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf ihren Lebensgefährten berichtete. Mit Filmen wie "Der Reigen" und "Madame de..." wurde sie in den 50er Jahren zum internationalen Filmstar. Danielle Darrieux spielte in wichtigen Werken des französischen Kinos. In "Mayerling" bezaubert sie 1936 als junge Bürgerliche, die dem Kronprinz Rudolf von Österreich-Ungarn den Kopf verdreht. Darrieux spielte auch in Hollywood. Dort drehte sie "The Rage of Paris", eine Komödie, in der sie versucht, sich einen Millionär zu angeln. Noch bis vor wenigen Jahren stand Darrieux vor der Kamera. 2002 neben Catherine Deneuve und Isabelle Huppert in "8 Frauen".

Letzter Teil von Mandela-Memoiren erschienen "Wage nicht zu zögern" behandelt 1994 bis 1999 Knapp vier Jahre nach seinem Tod ist heute der letzte Teil von Nelson Mandelas Memoiren erschienen. "Dare not linger" ("Wage nicht zu zögern") behandelt seine Zeit als erster schwarzer Präsident Südafrikas nach dem Ende der Apartheid zwischen 1994 und 1999. Der Friedensnobelpreisträger starb im Dezember 2013. Aus gesundheitlichen Gründen konnte Mandela das Buch vor seinem Tod nicht mehr selbst fertigstellen. Der südafrikanische Autor Mandla Langa schrieb es auf Basis von Mandelas Aufzeichnungen und mit Unterstützung von dessen Witwe Graca Machel und der Mandela-Stiftung. "Wage nicht zu zögern" schließt an die früher erschienene Autobiografie "Der lange Weg zur Freiheit" an. Die deutsche Übersetzung erscheint am 26. Oktober.

Pariser Gericht spricht Mona-Lisa-Exhibitionistin frei Performance-Künstlerin zeigte sich nackt im Louvre Nach einem Nackt-Auftritt vor der berühmten Mona Lisa im Pariser Louvre ist die Performance-Künstlerin Déborah de Robertis von einem Gericht in Paris freigesprochen worden. Die Richter befanden, es habe sich um einen "militanten und künstlerischen Akt" gehandelt und nicht um Exhibitionismus. Es seien keine Genitalien zu sehen gewesen, sondern nur Schamhaare. Allerdings wurde die Künstlerin zu 35 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt, weil sie einen Museumswärter in den Arm gebissen hatte. Die Luxemburgerin hatte am 24. September ihre Vagina vor dem berühmten Frauenbildnis Leonardo Da Vincis entblößt. Dazu rief sie: "Mona Lisa, meine Muschi, mein Copyright". Die Künstlerin wurde daraufhin festgenommen und saß zwei Tage in Untersuchungshaft. De Robertis wollte mit ihrer Darbietung nach eigenen Angaben auf ein berühmtes Foto der österreichischen Performance-Künstlerin Valie Export anspielen. Export war vor allem in den 70er Jahren für ihre sexuelle Freizügigkeit bekannt.

Restaurierung der Anna Amalia Bibliothek kommt voran Immer mehr "Aschebücher" erneuert Die Beseitigung der Brandschäden im Bestand der Weimarer Herzogin Anna Amalia Bibliothek kommt weiter voran. 56.000 mit Ruß und Rauchgasen kontaminierte Bände sowie weitere 37.000 mit Wasser- und Brandschäden konnten inzwischen gereinigt und restauriert werden, sagte Direktor Reinhard Laube. Dafür habe die Bibliothek mit 27 Auftragswerkstätten zusammengearbeitet. Auch die 50.000 Bücher, die am 2. September 2004 verbrannten, seien in großen Teilen kompensiert worden. Langwieriger gestalte sich die Rettung der 25.000 sogenannten "Aschebücher". Sie waren durch das Großfeuer deutlich schwerer in Mitleidenschaft gezogen worden. Etwa ein Fünftel davon hätten die Experten als restaurierungsfähig eingeschätzt. Diese Bücher würden mit einem Spezialverfahren, das eigens in Weimar entwickelt wurde, in der eigenen Werkstatt in Legefeld behandelt. Die Kosten für die gesammte Restaurierung sind mit 20 Millionen Euro veranschlagt worden.

Kinoprogrammpreise des Bundes vergeben 214 Filmtheater ausgezeichnet Mit dem Kinoprogrammpreis des Bundes sind in diesem Jahr 214 Lichtspielhäuser mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 1,8 Millionen Euro ausgezeichnet worden. Der Spitzenpreis für das beste Jahresfilmprogramm 2016 in Höhe von 20.000 Euro ging an das Filmtheater "Cinema & Kurbelkiste" in Münster. Die Auszeichnungen wurden gestern Abend von Kulturstaatsministerin Grütters in Potsdam überreicht. Den mit 10.000 Euro dotierten Hauptpreis für das beste Kurzfilmprogramm erhielt das "Union-Studio für Filmkunst" in Kaiserlautern. Das "Universum Filmtheater" aus Braunschweig wurde für das beste Dokumentarfilmprogramm und das "Moviemento Kino" aus Berlin für das beste Kinder- und Jugendfilmprogramm mit jeweils 10.000 Euro ausgezeichnet. Kinos mit einem anspruchsvollen Programm stärkten die Fähigkeit einer Gesellschaft zur Reflexion und leisteten damit auch einen Beitrag zur "gesellschaftlichen Immunabwehr gegen populistische Vereinfacher", sagte Grütters bei der Preisverleihung.

Zuckmayer-Medaille geht an Yoko Tawada Deutsch-japanische Schriftstellerin ausgezeichnet Die deutsch-japanische Schriftstellerin Yoko Tawada erhält für Verdienste um die deutsche Sprache die Carl-Zuckmayer-Medaille 2018 des Landes Rheinland-Pfalz. Das gab Ministerpräsidentin Malu Dreyer bekannt. Yoko Tawada, die in Tokio geboren wurde und seit über 30 Jahren in Deutschland lebt, mache seit vielen Jahren mit spielerischen und fantastischen Romanen, Erzählungen, Gedichten und Theaterstücken auf sich aufmerksam, betonte Dreyer. Durch ihre Bi-Kulturalität habe sie eine ganz originäre Sprachweise entwickelt, mit der sie immer wieder Grenzen überschreite und insbesondere ein jüngeres Publikum begeistere. Mit dem Preis wolle man im Sinne Carl Zuckmayers ein Zeichen für Weltoffenheit setzen. Die 57-jährige Tawada schreibt auf Deutsch und Japanisch. In deutscher Sprache erschienen unter anderem die Romane "Schwager in Bordeaux" und "Etüden im Schnee". Die Auszeichnung wird jeweils am 18. Januar als dem Todestag Zuckmayers verliehen.

Yves-Saint-Laurent-Museum in Marrakesch Offizielle Eröffnung Nach rund vierjähriger Bauzeit hat in Marrakesch das Yves-Saint-Laurent-Museum offiziell seine Türen geöffnet. Auf 4000 Quadratmetern werden die schönsten Haute-Couture-Kreationen des französischen Modeschöpfers gezeigt. Die Kosten des Baus werden auf etwa 15 Millionen Euro beziffert. Das Museum liegt neben dem berühmten Garten Jardin Majorelle, den Yves Saint Laurent 1980 erworben hat. Eingeweiht wurde das "mYSLm" am Samstag von Prinzessin Lalla Salma, der Ehefrau des marokkanischen Königs Mohammed VI. Neben der Dauerausstellung mit Luxuskleidern aus der umfangreichen Sammlung des Designers werden auch Sonderausstellungen präsentiert. Die Eröffnungswerkschau ist dem französischen Maler Jacques Majorelle gewidmet, dessen Garten und Anwesen Yves Saint Laurent jahrelang renoviert hatte. Das Museum ist eine Initiative des vor wenigen Wochen verstorbenen Geschäftsmanns Pierre Bergé. Er war der Lebensgefährte und Manager des Designers.

Gord Downie von The Tragically Hip gestorben Kanadische Musik-Ikone erliegt Hirntumor Der kanadische Musiker und Mitglied der Band The Tragically Hip, Gord Downie, ist im Alter von 53 Jahren an einem Hirntumor gestorben. 2015 wurde bei Downie Krebs diagnostiziert. Die Diagnose hielt er bis zum Mai 2016 vor der Öffentlichkeit unter Verschluss. The Tragically Hip veröffentlichten in ihrer dreißigjährigen Karriere 14 Studioalben, die meisten davon landeten in Kanada an der Spitze der Charts. Außerdem wurde die Band mit zahlreichen "Juno Awards" ausgezeichnet. 2005 wurden sie in die kanadische Music Hall Of Fame aufgenommen. Außerdem veröffentlichte Downie fünf Solo-Alben und engagierte sich für die Umwelt und die indigene Community in Kanada.

"Wer die Nachtigall stört" von Lehrplan gestrichen Bezirk Biloxi in Mississippi verbannt mit Pulitzerpreis ausgezeichneten Roman Ein Schulbezirk im US-Bundesstaat Mississippi hat den mit einem Pulitzerpreis ausgezeichneten Roman "Wer die Nachtigall stört" vom Lehrplan gestrichen. Der 1960 veröffentlichte Klassiker der verstorbenen Schriftstellerin Harper Lee habe zu Beschwerden geführt, teilte der Schulvorstand im Bezirk Biloxi im Süden von Mississippi der Zeitung "Sun Herald" mit. Das Buch befasst sich mit Rassismus gegenüber Afroamerikanern sowie deren Bürgerrechten. Nach Angaben der US-Büchereivereinigung ALA gehört der Roman zu den Büchern, die Schulen am häufigsten anfechten oder aus ihren Lehrplänen streichen. Vergangenes Jahr wurde das Werk bereits zusammen mit Mark Twains "Die Abenteuer des Huckleberry Finn" aus den Büchereien eines Schulbezirks in Virginia verbannt. Seinerzeit hatten sich Eltern eines Schülers über den ihrer Ansicht nach "spalterischen" Inhalt beschwert, hieß es in einem Bericht der New York Times.

Römische Höhlen in Galiläa geplündert Laut "Jerusalem Post" wurden zwei Verdächtige festgenommen Antikenräuber haben offenbar ein 2000 Jahre altes Höhlensystem in Galiläa geplündert. Entdeckt wurde der Raub bei einer Routineinspektion am Wochenende, wie die Zeitung "Jerusalem Post" unter Berufung auf eine Mitteilung der Israelischen Antikenbehörde berichtete. Das verzweigte Höhlennetz aus der Römerzeit war unter einem Privathaus in dem Dorf Illabun entdeckt worden. In ihm fanden sich laut Bericht Futtertröge sowie Reste von Wasserbecken, Kochgeschirr und Vorratsbehältnissen. Die Diebe erbeuteten demnach mehrere Funde und richteten großen Schaden in den Höhlen an. Laut Bericht wurden zwei Verdächtige festgenommen.

Neue Sammlung für TU-Antisemitismusforschung Zudem wurde eine zweijährige Gastprofessur bewilligt Der belgische Holocaust-Überlebende Arthur Langerman stellt seine einzigartige Sammlung judenfeindlicher Plakate, Postkarten und Bilder der TU Berlin zur exklusiven wissenschaftlichen Erforschung zur Verfügung. Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, vor allem junge Menschen über Antisemitismus zu informieren und gegen Vorurteile und Fremdenhass zu wappnen, wie der 75-Jährige in Berlin sagte. Das Zentrum für Antisemitismusforschung der TU bekommt dafür zwei neue Professuren. Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach sagte, Berlin habe wegen seiner Geschichte eine besondere Verantwortung für das Thema. "Wenn auf den Schulhöfen unserer Stadt das Wort Jude wieder als Schimpfwort verwendet wird, macht uns das Sorge", sagte er.