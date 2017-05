Kulturnachrichten

Donnerstag, 11. Mai 2017

Schauspieler Michael Parks ist tot Darsteller arbeitete oft mit Regisseur Tarantino Der amerikanische Schauspieler Michael Parks ist tot. Nach Angaben seiner Agentin starb er am Dienstag in Los Angeles. Er wurde 77 Jahre alt. In David Lynchs Kultserie "Twin Peaks" mimte er den Drogendealer Jean Renault. Die Regisseure Robert Rodriguez und Quentin Tarantino holten ihn für "From Dusk Till Dawn", "Kill Bill", "Grindhouse" und "Django Unchained" vor die Kamera. Zuletzt war er an der Seite von Mel Gibson in dem französischen Thriller "Blood Father" (2016) zu sehen.

Klassikmusiker spielen in Berlin für Europas Einheit Rund 400 Musiker engagieren sich bei "Musicians4unitedeurope" Am kommenden Sonntag wollen Musiker in Berlin mit einem Konzert ein Zeichen für Demokratie, die Einheit Europas und mehr Solidarität setzen. Im Berliner Radialsystem werden Klassikmusiker spielen, die sich dem pro-europäischen Manifest der Bewegung "Musicians4unitedeurope" angeschlossen haben und mit dem Konzert auch zu mehr Solidarität aufrufen wollen. "Musicians4unitedeurope" unterstützen mittlerweile 400 Berufsmusiker, u.a. Mitglieder der Berliner Phliharmoniker und auch prominente Dirigenten, wie Paavo Järvi und Alan Gilbert. Der Konzertmeister der Berliner Philharmoniker Daishin Kasimoto wird am Sonntag auftreten, ebenso die Pianisten Alice Sara Ott, Pierre-Laurent Aimard und Francesco Piemontesi.

Thielemann soll Chef der Staatskapelle Dresden bleiben Orchester votiert für Vertragsverlängerung Die Staatskapelle Dresden hat sich für eine weitere Zusammenarbeit mit Chefdirigent Christian Thielemann entschieden. Die Musiker votierten mit einer großen Mehrheit für eine Vertragsverlängerung des 58-Jährigen, wie das Orchester mitteilte. Thielemann ist seit der Spielzeit 2012/2013 in Dresden der Chef und hat noch einen Vertrag bis 2019. Details des neuen Kontrakts sollen bis Ende Juni mit dem Kunstministerium verhandelt werden. Das Votum des Orchesters war die Voraussetzung. Thielemann hatte stets betont, wie wohl er sich bei der Sächsischen Staatskapelle Dresden fühle.

Re:publica verzeichnet Besucher-Rekord Konferenz zur digitalen Gesellschaft mit positiver Bilanz Nach Abschluss der Re:publica sind die Veranstalter zufrieden mit der diesjährigen Veranstaltung: Mehr als 9000 Netzaktivisten, Blogger, Journalisten, Wissenschaftler, Politiker, Künstler und sonstige Interessierte wurden bei der elften Ausgabe der Internetkonferenz gezählt. Für re:publica-Mitveranstalter Markus Beckedahl war die dreitägige Veranstaltung, die diesmal unter dem Motto "Love out Loud" stand, auch inhaltlich erfolgreich. "Wir sind ganz glücklich, vor der ganzen Debatte um Hate Speech oder Fake News unser Motto ausgerufen zu haben", sagte er. "Damit haben wir den Zeitgeist getroffen." Die Appelle, sich gegen Hass im Netz stark zu machen und sic stärker zu solidarisieren, seien angekommen.

Gabriel hat Deutschen Pavillon in Venedig eröffnet Anne Imhof bespielt das Haus mit einer fünfstündigen Performance Kunst und Kultur müssten "Augen, Seelen und Hirne öffnen". Das erklärte Außenminister Gabriel, als er drei Tage vor der offiziellen Eröffnung der Kunst-Biennale in Venedig den deutschen Pavillon einweihte. Er wandte sich dabei gegen nationale Grenzziehungen, die gerade eine "Renaissance" feierten. Allerdings stärker in der Politik als in der Kunst, so der SPD-Politiker. Die Frankfurter Künstlerin Anne Imhof zeigt im Deutschen Pavillon eine etwa fünf Stunden lange Performance mit 40 Mitspielern. Sie heißt "Faust" und befasst sich Macht und Ohnmacht, Willkür und Gewalt, Widerstand und Freiheit. Durch das Gebäude wurden dazu dicke Glasböden gezogen, Hunde stehen in einem Zwinger vor dem Pavillon. Die große Schau zeitgenössischer Kunst steht unter dem Motto "Viva Arte Viva".

Literaturwissenschaftlerin Gülmen im Hungerstreik Die 35jährige Türkin protestiert damit seit zwei Monaten gegen ihre Entlassung Im November demonstrierte Nuriye Gülmen zusammen mit anderen Akademiker-Kollegen vor dem Menschenrechtsdenkmal in Ankara gegen ihre Entlassungen. Sie sammelte Unterschriften. Doch für Präsident Erdogan ist sie eine Gülen-Anhängerin. Der "Spiegel" meldet nun, dass sich die Literaturwissenschaftlerin seit zwei Monaten im Hungerstreik befindet. Vor dem Denkmal kampiert Gülmen gemeinsam mit einem aus dem Staatsdienst entlassenen Lehrer. In Köln wollen am Sonntag Mitglieder der Organisation "AkademikerInnen für den Frieden" aus Solidarität mit den beiden auf die Straße gehen.