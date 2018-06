Kulturnachrichten

Freitag, 22. Juni 2018

Schauspiel Stuttgart goes Europe Das Theater plant Zusammenarbeit mit drei ausländischen Bühnen Das Nowy Teatr in Warschau. Das Zagreb Youth Theatre - und das Nationaltheater Athen: Mit diesen drei Häusern will das Schauspiel Stuttgart ein Europa Ensemble gründen. Die Zusammenarbeit sei ab der kommenden Spielzeit geplant, sagte der designierte Stuttgarter Schauspielintendant Burkhard C. Kosminski. Schauspieler und Regisseure aus Kroatien, Bosnien, Polen, Griechenland und Deutschland wollen über zwei Jahre hinweg gemeinsam Theater machen. Die künstlerische Leitung des Ensembles liege in den Händen des Regisseurs und Autors Oliver Frljic.

Grütters: Kulturerbejahr als Bürgerfest feiern Kultur verbinde die europäischen Staaten Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hat den Beitrag des Europäischen Kulturerbejahres 2018 zur Einheit des Kontinents hervorgehoben. Vor rund 500 Vertretern aus den EU-Mitgliedsstaaten rief sie beim Kulturgipfeltreffen - dem "European Cultural Heritage Summit" - in Berlin dazu auf, das Kulturerbejahr "als Bürgerfest der Verständigung über unsere europäischen Wurzeln und Werte zu feiern". Während "nationalistische Fliehkräfte das Fundament unserer gemeinsamen europäischen Wertegemeinschaft infrage stellen, brauchen wir mehr denn je die Kultur als Brücke und verbindendes Element für den Zusammenhalt unserer Schicksalsgemeinschaft", betonte die Bundeskulturbeauftragte. Der "European Cultural Heritage Summit" findet bis Sonntag an verschiedenen Orten in Berlin statt. Gastgeber sind die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz sowie der Denkmalschutz-Verbund Europa Nostra.

Erstmals Sonderpreis für Demokratietheater vergeben Theater in Weimar und Cottbus werden ausgezeichnet Das Jugendtheater Stellwerk Weimar wird für seine Inszenierung "Wilhelm Tell - Versuche" mit dem erstmals vergebenen Sonderpreis "Nah Dran!" für Demokratietheater ausgezeichnet. Es teilt sich den Preis mit dem Piccolo Theater Cottbus und dessen Stück "KRG". Insgesamt bewarben sich 19 Theatergruppen um den Preis, wie der Bund Deutscher Amateurtheater mitteilte. Ihr Anliegen: dem zunehmenden Rechtspopulismus mit ihren Stücken entgegenzuwirken. Der Sonderpreis ist mit 2000 Euro dotiert und soll am 29. September bei einer Galaveranstaltung zum Deutschen Amateurtheaterpreis Amarena in Leipzig vergeben werden.

Kunst von Tomás Saraceno zum Bauhaus-Jubiläum Klassik Stiftung Weimar gab Sieger des Wettbewerbs bekannt "Sundial for Spatial Echoes" heißt die Arbeit des argentinischen Installationskünstlers Tomás Saraceno, die zur Eröffnung des Bauhaus Museums Weimar am 5. April 2019 das Foyer des Gebäudes schmücken wird. Der 45-jährige gewann mit seinen "Wolkenclustern" aus wabenförmigem Spiegelglas den Wettbewerb "Kunst am Bau". Der Jury-Vorsitzende Wulf Herzogenrath sagte, Saraceno stehe damit in einer Tradition, die schon den Bauhaus-Gründer Walter Gropius an Goethe fasziniert habe: der Zusammenhang von Kunst und Wissenschaft. Saraceno studierte in Buenos Aires, Frankfurt am Main (bei Thomas Bayrle) und Venedig (bei Hans Ulrich Obrist und Olafur Eliasson). Wiederkehrendes Motiv in Saracenos meist dreidimensionalen und raumfüllenden Werken sind verknüpfte Raumkapseln. Das neue Museum in Weimar wird anlässlich des 100. Geburtstags der Bauhaus-Bewegung eröffnet.