Kulturnachrichten

Donnerstag, 21. Juni 2018

Schauspiel Stuttgart goes Europe Das Theater plant Zusammenarbeit mit drei ausländischen Bühnen Das Nowy Teatr in Warschau. Das Zagreb Youth Theatre - und das Nationaltheater Athen: Mit diesen drei Häusern will das Schauspiel Stuttgart ein Europa Ensemble gründen. Die Zusammenarbeit sei ab der kommenden Spielzeit geplant, sagte der designierte Stuttgarter Schauspielintendant Burkhard C. Kosminski. Schauspieler und Regisseure aus Kroatien, Bosnien, Polen, Griechenland und Deutschland wollen über zwei Jahre hinweg gemeinsam Theater machen. Die künstlerische Leitung des Ensembles liege in den Händen des Regisseurs und Autors Oliver Frljic.

NRW-Kulturministerin ärgert sich über Ruhrtriennale Intendantin Stefanie Carp will die Freiheit der Kunst verteidigen Isabell Pfeiffer-Poensgen hält die Entscheidung für "nicht akzeptabel". Dass die Intendantin der Ruhrtriennale einen neuen Anlauf nimmt, in diesem Jahr die Gruppe "Young Fathers" zu präsentieren. Sie "hat in den vergangenen Tagen gezeigt, dass sie das Existenzrecht Israels in Frage stellt", so Pfeiffer-Poensgen. "Dies ist gerade vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte nicht akzeptabel." Carp hatte zuvor in einer Pressemitteilung unterstrichen, dass sich die Ruhrtriennale "gegen Rassismus, Antisemitismus und Ausgrenzung in jeder Form" richtet, dass aber "keine Künstlerin und kein Künstler der diesjährigen Ruhrtriennale antisemitisch oder rassistisch" ist. Sie werde aber "von zwei Kampagnen unter Druck gesetzt: Die eine sagt: Künstlerinnen und Künstler, die Organisationen unterstützen, die sich gegen die derzeitige Politik der Regierung des israelischen Staates wenden und für die Rechte der Palästinenser eintreten, sind automatisch antisemitisch. Die zweite Kampagne ist die BDS-Kampagne, die sagt: Künstlerinnen und Künstler, die nicht die derzeitige Regierung des Staates Israel boykottieren, stehen automatisch im Verdacht, rassistisch bzw. Gegner der Palästinenser zu sein". Persönlich lehne sie einen Boykott im Zusammenhang mit Israel, aber auch in anderen Zusammenhängen" ab. "Ich möchte nicht Teil einer Kampagne und schon gar nicht Geisel einer Kampagne sein", so Carp.

Anish Kapoor verklagt US-Waffenlobby Der britische Künstler wehrt sich gegen Werbespots der NRA "Schockiert und entsetzt" sei er gewesen: Als Anish Kapoor entdeckte, dass die us-amerikanische "National Rifle Association" mit seiner Skulptur "Cloud Gate" wirbt, um Proteste gegen das Waffenrecht zu diffamieren. Weil die NRA seine Arbeit trotz mehrfacher Aufforderungen nicht aus Werbevideos entfernte, habe er geklagt. "Cloud Gate" hat die Form einer Bohne und wird im Volksmund deshalb auch "The Bean" genannt. Die verspiegelte Arbeit wurde 2006 in der Innenstadt von Chicago enthüllt. Kapoor, der in Indien geboren wurde, ist Turner-Preisträger und wurde von der Queen 2013 in den Ritterstand erhoben.

Kunst von Tomás Saraceno zum Bauhaus-Jubiläum Klassik Stiftung Weimar gab Sieger des Wettbewerbs bekannt "Sundial for Spatial Echoes" heißt die Arbeit des argentinischen Installationskünstlers Tomás Saraceno, die zur Eröffnung des Bauhaus Museums Weimar am 5. April 2019 das Foyer des Gebäudes schmücken wird. Der 45-jährige gewann mit seinen "Wolkenclustern" aus wabenförmigem Spiegelglas den Wettbewerb "Kunst am Bau". Der Jury-Vorsitzende Wulf Herzogenrath sagte, Saraceno stehe damit in einer Tradition, die schon den Bauhaus-Gründer Walter Gropius an Goethe fasziniert habe: der Zusammenhang von Kunst und Wissenschaft. Saraceno studierte in Buenos Aires, Frankfurt am Main (bei Thomas Bayrle) und Venedig (bei Hans Ulrich Obrist und Olafur Eliasson). Wiederkehrendes Motiv in Saracenos meist dreidimensionalen und raumfüllenden Werken sind verknüpfte Raumkapseln. Das neue Museum in Weimar wird anlässlich des 100. Geburtstags der Bauhaus-Bewegung eröffnet.

Saudische Stiftung unterstützt Pergamonmuseum Alwaleed Philanthropies vergibt Millionen In den kommenden zehn Jahren wird das Berliner Pergamonmuseum finanziell von Saudi-Arabien unterstützt. Das Museum für Islamische Kunst erhält neun Millionen Euro, um "die kulturelle Verständigung und die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern zu fördern." Das erklärte Stiftungsdirektorin Lamia Bint Majed Saud AlSaud in Berlin. Museumsdirektor Stefan Weber sagte: "Die Alwaleed Stiftung hat sich jenseits der politisch schwierigen und wechselhaften Lage im Nahen Osten kulturelle und karitative Ziele auf die Fahnen geschrieben - und wird auch in Zukunft diese Arbeit fortsetzen." Die Stiftung wurde von dem saudischen Geschäftsmann al-Walid Ibn Talal in Riad ins Leben gerufen.

Gedenkbuch für Münchner NS-Todesopfer Erinnerung an über 2000 Menschen und ihr Leid Nach sieben Jahren Arbeit des Münchner NS-Dokumentationszentrums erinnert ein Fachbuch namentlich an die psychisch Kranken und behinderten Menschen, die Opfer der NS-Rassenpolitik wurden. "Nach einer langen Zeit des Verschweigens" werde die Erinnerung an die Ermordeten Teil des kollektiven Gedächtnisses der Stadt München, heißt es in der Ankündigung. Mitherausgeber ist der Psychiater Michael von Cranach.

Biologe Svante Pääbo erhält Körber-Preis Jury ehrt dessen Pionierleistung als Gründer der Paläogenetik Svante Pääbo hat "unser Verständnis der Evolutionsgeschichte der modernen Menschen revolutioniert." So begründet die Körber-Stiftung die Auszeichnung an den schwedischen Mediziner und Biologen. Seine Forschung hätte 1984 wesentlich zu der Erkenntnis beigetragen, dass Neandertaler und andere ausgestorbene menschliche Gruppen einen Beitrag zur Abstammung der heutigen Menschen geleistet haben", so begründete die Jury ihre Wahl. Die Auszeichnung ist mit 750.000 Euro dotiert und wird Pääbo am 7. September im Hamburger Rathaus überreicht. Die Körber-Stiftung zeichnet seit 1985 jedes Jahr einen wichtigen Durchbruch in den Natur- oder Lebenswissenschaften in Europa aus.

Christine Nöstlinger versteht Kinder nicht mehr Das sagte die 81-jährige Österreicherin dem Magazin "News" "Meine eigene Kindheit ist schon eine historische und die meiner eigenen Kinder auch schon bald. Es ist alles sehr, sehr anders geworden, und ich verstehe es nicht mehr." So begründet die vielfach ausgezeichnete Autorin Christine Nöstlinger, keine Kinderbücher mehr schreiben zu wollen. Sie wolle kein "abfälliges Urteil über heutige Kinder ziehe", aber wie solle sich "wissen, was Kinder bewegt, wenn sie einen halben Tag lang über dem Smartphone sitzen und irgendetwas mit zwei Daumen drauf tun?" Damit fälle sie aber kein «abfälliges Urteil über heutige Kinder», sagte Nöstlinger, die in ihrem jahrzehntelange Schaffen auch mit dem 'Nobelpreis für Kinderliteratur' ausgezeichnet wurde.

Höchster Auktionspreis für Franz Marc erzielt Das teilte Christie's in London mit Das Bild "Drei Pferde" wurde für gut 15 Millionen Pfund verkauft. Dies sei Rekord für ein Werk des Expressionisten, der den Kreis der "Blauen Reiter" mitbegründete. Das 1912 entstandene Gemälde ersteigert der New Yorker Privatsammler Jeffrey Loria. Der Schätzwert der "Drei Pferde" lag bei etwa 3 Millionen Pfund.

Aus für Viva Kultstatus in den Neunziger Jahren Ein Vierteljahrhundert nach seiner Gründung wird der Musiksender zum Jahresende endgültig eingestellt. Das teilte der Träger, das Medienunternehmen Viacom, mit. Viva teilt sich schon seit längerem einen Programmplatz mit der Sendemarke Comedy Central. Deren Sendezeit werde ab Januar 2019 auf 24 Stunden ausgeweitet, sagte ein Viacom-Sprecher. Viva war 1993 als deutscher Gegenentwurf zu MTV mit Pop-Musik auf Sendung gegangen. Zu den jungen Moderatoren gehörten in den 90er Jahren unter anderem Heike Makatsch und Stefan Raab. 2004 übernahm Viacom den Sender.