Kulturnachrichten

Samstag, 24. Juni 2017

Schalck-Golodkowski-Nachlass wird versteigert Intersse an den 40 Stücken ist groß Ein Teil des Nachlasses des früheren DDR-Devisenhändlers und SED-Wirtschaftsfunktionärs Alexander Schalck-Golodkowski wird in Hamburg versteigert. Etwa 40 Gegenstände des ehemaligen Stasi-Obersts stehen zum Verkauf. Neben einer Agentenbrille und Dokumenten können Interessenten etwa den aus Gold gefertigten Karl-Marx-Orden oder den Orden "Großer Stern der Völkerfreundschaft" ersteigern. Als Startpreis hat Auktionator Carsten Zeige eine Summe von etwa 30 000 Euro für alle Einzelstücke aufgerufen, er rechnet aber mit einem weit höheren Gesamtpreis. Es seien viele schriftlichen Angebote eingegangen, Hunderte hätten sich im Internet für das Online-Mitbieten angemeldet, sagte Zeige. Schalck-Golodkowski war im Juni 2015 im Alter von 82 Jahren gestorben. Er hatte 1983 mit dem damaligen CSU-Chef Franz Josef Strauß einen Milliardenkredit in D-Mark für die DDR ausgehandelt. Das Geschäft bewahrte die DDR vor dem Staatsbankrott.

Mehrheit will nicht in Helmut-Kohl-Straße wohnen Deutsche lehnen Umbenennungen ab Helmut-Kohl-Straßen sind keine begherten Wohnlagen. Einer Umfrage zufolge lehnen zwei Drittel der Deutschen die Umbenennung eines Platzes oder einer Straße im eigenen Heimatort zu Ehren des verstorbenen Altkanzlers ab. Lediglich 34 Prozent seien für eine Umbenennung, ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid für das Nachrichtenmagazin "Focus". Die Zustimmung ist erwartungsgemäß am höchsten unter Anhängern von Union und FDP (jeweils 43 Prozent) und am niedrigsten bei Anhängern von SPD und Grünen (jeweils 24 Prozent). 56 Prozent lehnten eine Umbenennung in der Umfrage ab. Zehn Prozent äußerten sich unentschieden. Emnid befragte laut "Focus" rund tausend Deutsche.

Verlag veröffentlicht politische Grass-Texte Buch erscheint zum 90. Geburtstag des verstorbenen Literaturnobelpreisträgers Zum 90. Geburtstag von Günter Grass veröffentlicht der Göttinger Steidl Verlag ein Buch mit politischen Texten des Literaturnobelpreisträgers. Der Band "Ich wohne nicht in stehenden Gewässern" erscheine im August, teilte der Verlag mit.

Grass wäre am 16. Oktober 90 Jahre alt geworden, er starb am 13. April 2015. Das von dem früheren Europa-Abgeordneten Klaus Wettig herausgegebene Buch enthält nach Verlagsangaben Kommentare, Essays und Reden von Grass zum politischen Zeitgeschehen. Grass habe sich "wie kein anderer Schriftsteller in die Niederungen der Politik" begeben. Der Schriftsteller hatte unter anderem die Wahlkämpfe des früheren Bundeskanzlers Willy Brandt (SPD) unterstützt und sich für Sinti und Roma eingesetzt. Der Steidl Verlag besitzt die Weltrechte am Werk des Autors.

Baustellenbesichtigung in Berliner Schloss Blickfang im künftigen Humboldt Forum ist das historische Eosanderportal Das künftige Humboldt Forum im rekonstruierten Berliner Schloss hat seine Tore zur Baustellenbesichtigung geöffnet. "Die Berliner nehmen die Besichtigung gut an, mit langen Wartezeiten ist nicht zu rechnen", sagte Bernhard Wolter von der Stiftung Humboldt Forum. Bereits am Freitag konnten 7500 Spender und Förderer einen Blick hinter die Kulissen werfen. Blickfang ist das historische Eosanderportal mit seinen großen Bögen vor der lichtdurchfluteten Eingangshalle. Der 30 Meter hohe Raum verbindet historische und zeitgenössische Fassadengestaltung. An der Nordfassade ist heute schon ein Teil vom hellgelben barocken Lustgarten zu sehen.

Roskilde-Festival startet 180 Konzerte auf neun Bühnen Das dänische DJ-Duo Emil Lange & Eloq eröffnet am Abend mit dem Genre Jersey Club das dänische Musikfestival in Roskilde. Bis zum 1. Juli stehen 180 Konzerte auf neun Bühnen auf dem Programm. Eines der Highlights ist der Auftritt der US-Rockband Foo Fighters am kommenden Freitagabend. Weitere Topacts sind The Weeknd, Arcade Fire, Lorde und US-Rapper Ice Cube. Neben den Konzerten sind Kunstausstellungen und Lesungen geplant. Die 80 000 Karten für das achttägige Festival sind fast komplett vergriffen, teilten die Veranstalter mit. Aufgrund der Terroranschläge in Europa sollen in diesem Jahr mehr Polizisten auf dem Festivalgelände patrouillieren. Die Meteorologen haben zumindest fürs Wochenende trockenes Wetter prognostiziert.

Wiederaufbau der Garnisonkirche im Oktober Das erklärte der Sprecher der Stiftung in Potsdam 38 Millionen Euro dürfte der Wiederaufbau des 90 Meter hohen Turmes der Garnisonkirche in der brandenburgischen Landeshauptstadt kosten. Im Oktober soll mit den Arbeiten begonnen werden. Die Finanzierung einer Grundvariante sei über Spenden in Höhe von 27,5 Millionen Euro gesichert, sagte Wieland Eschenburg, Sprecher der Stiftung. In einer zweiten Bauphase soll das Kirchenschiff entstehen. Für die Nutzung gebe aber noch keine Idee. Die Garnisonkirche war 1968 gesprengt worden. Kritikern des Wiederaufbau-Projekts gilt sie als Symbol des Militarismus.