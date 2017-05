Kulturnachrichten

Donnerstag, 18. Mai 2017

Sartire-Show darf Alice Weidel "Nazi-Schlampe" nennen Gericht hält Satire für klar erkennebar Im Streit um die Formulierung "Nazi-Schlampe" in der NDR-Satiresendung "extra 3" hat das Hamburger Landgericht einen Unterlassungsantrag der AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel zurückgewiesen. Es gehe in klar erkennbarer Weise um Satire, die von der Meinungsfreiheit gedeckt sei, erklärte ein Gerichtssprecher. Weidel stehe als AfD-Spitzenkandidatin im Blickpunkt der Öffentlichkeit und müsse überspitzte Kritik hinnehmen. Die umstrittene Äußerung beziehe sich mit den Begriffen "Nazi" und "Schlampe" in satirischer Weise auf ihre Forderung, dass politische Korrektheit auf den Müllhaufen der Geschichte gehöre, stellte die Pressekammer fest. Moderator Christian Ehring hatte in der Sendung am 27. April auf Weidels Rede beim AfD-Parteitag in Köln reagiert: "Jawohl. Schluss mit der politischen Korrektheit, lasst uns alle unkorrekt sein. Da hat die Nazi-Schlampe doch recht." Die Entscheidung des Landgerichts ist nicht rechtskräftig. Der Bevollmächtigte von Weidel habe bereits eine Beschwerde zum Oberlandesgericht angekündigt.

Mexiko verspricht besseren Schutz von Journalisten Anfang der Woche waren zwei Journalisten ermordet worden. Nach dem Mord an zwei Journalisten hat die mexikanische Regierung einen besseren Schutz von Medienvertretern angekündigt. Es werde mehr Geld für das Schutzprogramm für Journalisten und Menschenrechtsaktivisten bereitgestellt, sagte Präsident Enrique Peña Nieto bei einem Treffen mit Gouverneuren. Außerdem solle die Sonderstaatsanwaltschaft für Verbrechen gegen Journalisten mehr Personal bekommen. Am Montag war der renommierte Journalist Javier Valdez erschossen worden. Der Korrespondent der Zeitung "La Jornada" hatte vor allem über Drogenhandel und das organisierte Verbrechen berichtet. Wenige Stunden später wurde ein junger Reporter getötet. Mexiko ist eines der gefährlichsten Länder für Journalisten. Seit Jahresbeginn wurden bereits sechs Medienvertreter getötet. Die Verbrechen werden fast nie aufgeklärt.

70. Filmfestival von Cannes gestartet Kontroverse um Netflix überschattet den Auftakt Bei strahlendem Sonnenschein und mit Stars wie Will Smith und Marion Cotillard ist die 70. Ausgabe der Filmfestspiele von Cannes eröffnet worden. Überschattet wurde das Schaulaufen von Stars wie Charlotte Gainsbourg, Marion Cotillard und Mathieu Amalricarion allerdings von einer Kontroverse um den Streaming-Dienstes Netflix, der erstmals mit zwei Produktionen im Rennen um die Goldene Palme ist. Kritiker monierten, dass Bong Joon Hos "Okja" und Noah Baumbachs "The Meyerowitz Stories" nicht auf Kinoleinwänden zu sehen sein werde, sollten sie gewinnen. Und der Präsident der Jury, Pedro Almodóvar, gab ihnen recht: "Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass nicht nur die Goldene Palme, sondern irgendein anderer Preis an einen Film vergeben wird und dass man diesen Film dann nicht auf einer großen Leinwand sehen kann." Will Smith, der ebenfalls der Jury angehört, machte sich hingegen für den Streaming-Dienst stark. Außer Almodóvar und Smith gehören noch die deutsche Regisseurin Maren Ade ("Toni Erdmann") sowie die US-amerikanischen Schauspieler Jessica Chastain der Jury an.