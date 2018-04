Kulturnachrichten

Freitag, 27. April 2018

Sanierungspause für Berliner Bauhaus-Museum Wiedereröffnung ist für 2023 geplant Das Berliner Bauhaus-Museum schließt an diesem Sonntag für eine mehrjährige Sanierungspause. Das vom Bauhaus-Gründer Walter Gropius entworfene Gebäude im Berliner Stadtteil Tiergarten wird 40 Jahre nach seiner Eröffnung saniert und bekommt einen Erweiterungsbau. Die Wiedereröffnung ist für 2023 geplant. Das "Bauhaus-Archiv - Museum für Gestaltung", so der volle Name, beherbergt die weltweit größte Sammlung der berühmten Architektur- und Designschule. Sie war mit ihren avantgardistischen Konzepten international prägend für die Klassische Moderne. Am letzten Tag vor der Pause gibt es ein Abschiedsfest mit einem zehnstündigen künstlerischen Programm unter dem Motto "Au revoir".

Deutscher Filmpreis: Romy-Schneider-Drama ist Favorit "3 Tage in Quiberon" geht mit zehn Nominierungen ins Rennen Bei einer Gala in Berlin wird heute Abend der 68. Deutsche Filmpreis verliehen. Mit zehn Nominierungen geht das Drama "3 Tage in Quiberon" über das Leben von Romy Schneider als Favorit ins Rennen um die begehrte Lola-Trophäe. Das Werk von Regisseurin Emily Atef wurde nicht nur in der Kategorie Bester Spielfilm nominiert. Marie Bäumer, die in dem Schwarz-Weiß-Film die Schauspielerin Romy Schneider spielt, geht als beste Hauptdarstellerin ins Rennen. Weitere Nominierungen gab es unter anderem in den Kategorien Nebenrolle und Regie.

Erstmals Regisseurin für "Star Trek"-Film im Gespräch S.J. Clarkson verhandelt über den Regieposten für "Star Trek 4" Die nächste Fortsetzung der "Star Trek"-Saga könnte erstmals von einer Frau inszeniert werden. Die britische Regisseurin S.J. Clarkson verhandle mit dem Studio Paramount Pictures über den Regieposten für "Star Trek 4", wie die Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" berichteten. Das Skript für "Star Trek 4" stammt von J.D. Payne und Patrick McKay. J.J. Abrams soll erneut als Produzent an Bord sein. Clarkson inszenierte zuletzt die britische Krimiserie "Collateral" mit Carey Mulligan.

Charles Neville von "The Neville Brothers" ist tot Saxofonist mit 79 Jahren gestorben Der amerikanische Musiker Charles Neville, der dem Brüder-Quartett "The Neville Brothers" aus New Orleans angehörte, ist tot. Nach US-Medienberichten starb er gestern im US-Staat Massachusetts an Krebs. Der Saxofonist wurde 79 Jahre alt. Er wurde 1938 als zweitältester der vier Brüder Art, Charles, Aaron und Cyril in der Jazz- und Soul-Metropole New Orleans geboren. In den 1970er Jahren schlossen sich die Brüder zu den "Neville Brothers" zusammen, die mit einer Mischung aus Country-Soul, Rhythm 'n' Blues, Jazz und Funk Erfolg hatten. "Yellow Moon", "Brother's Keeper" und "Sister Rosa" zählten zu ihren größten Hits.

Bill Cosby für schuldig befunden Rund 60 Frauen werfen dem US-Fernsehstar sexuellen Missbrauch vor Der ehemalige TV-Star Bill Cosby muss möglicherweise für den Rest seines Lebens ins Gefängnis. Im Missbrauchsprozess gegen ihn sahen die Geschworenen des Gerichts in Norristown im US-Bundesstaat Pennsylvania die Schuld des 80-Jährigen in allen Punkten der Anklage als erwiesen an. Der einstige Comedy-Star, der von rund 60 Frauen Frauen des sexuellen Missbrauchs beschuldigt wird, musste sich vor Gericht wegen eines Falls aus dem Jahr 2004 verantworten. Eine ehemalige Universitätsmitarbeiterin beschuldigte Cosby, sie in seinem Haus in Philadelphia mit Tabletten betäubt und sich an ihr vergangen zu haben. Im Zuge einer außergerichtlichen Einigung hatte ihr Cosby vor zwölf Jahren 3,38 Millionen Dollar gezahlt.

Hölderlin-Preis für Daniel Kehlmann Besondere Würdigung des Bestsellers "Tyll" Der Schriftsteller Daniel Kehlmann erhält in diesem Jahr den mit 20.000 Euro dotierten Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg. "Seine Texte verfolgen eine komplexe literarische Poetik und haben dennoch Qualitäten, die von einem großen Publikum geschätzt werden", würdigte die Jury den Autor. Die Auszeichnung wird am 10. Juni in Bad Homburg überreicht. Kehlmann habe zuletzt mit seinem Bestseller "Tyll" über den legendären Gaukler Eulenspiegel nicht nur eine epische Studie über Religion, Aberglauben, Machtpolitik und Krieg geliefert, heißt es in der Begründung der Jury. Er habe zugleich einen abgründig komischen Künstlerroman und ein leichtfüßiges Meisterwerk geschaffen. Der mit 7500 Euro dotierte Förderpreis geht an die Berliner Autorin Alina Herbing für ihren Debütroman "Niemand ist bei den Kälbern" über das Dorfleben im Nordwesten Mecklenburgs.