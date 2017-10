Sängerin Marianne Rosenberg Sie gehört jetzt sich selbst

Moderation: Matthias Hanselmann

Die Sängerin Marianne Rosenberg in der Sendung "Im Gespräch" im Deutschlandfunk Kultur (Deutschlandradio / Matthias Horn)

Marianne Rosenberg war in den 1970ern ein Star, wollte aber irgendwann keiner mehr sein – und erfand sich neu. Wir sprechen mit ihr über das Gefühl, wenn Erfolg zu Ende geht, über ihre Emanzipation und ihren Vater, der in Auschwitz interniert war.

Mit dem Schlager "Er gehört zu mir" aus dem Jahr 1975 ist der Name Marianne Rosenberg bis heute untrennbar verbunden. In den 1970er-Jahren war das scheu wirkende Mädchen, das seit seinem 14. Lebensjahr auf der Bühne stand, ein Star - und fühlte sich immer mehr wie eine Marionette ihrer Produzenten.

Als es stiller um sie wurde, halfen ihr Kollegen wie Rio Reiser, zu einer selbstbestimmten Sängerin und Songwriterin zu reifen. Heute schaut sie mit abgeklärtem Blick auf das Musik-Business und ihren eigenen Werdegang. Und ihr Song "Er gehört zu mir" avancierte zur Hymne der Schwulenbewegung.

Wie erfindet frau sich neu, wenn früher Erfolg jäh zuende geht? Warum hat sie Paul Simon nicht gesagt, dass ihr Vater ein Auschwitz-Häftling war? Und was hält sie von Casting-Shows? Fragen, die Matthias Hanselmann der Sängerin stellt: In der Sendung "Im Gespräch", am 26.10.2017, um 9.05 Uhr.