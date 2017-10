Sachbücher im Gespräch Reden wir über Werte

Moderation: René Aguigah und Jens Bisky

Anleitung zum besseren Streiten (imago / Ikon Images)

Eine liberale Gesellschaft lebt vom Streit, aber gerade das Streiten fällt zunehmend schwer. Kontroversen und Debatten gelingen seltener. Stattdessen beherrschen Bekenntnisse und moralische Zensur die öffentliche Szene. Woran liegt das, und wie wäre dem zu begegnen?

"Werte haben Streit bisher eher verhindert oder verlagert", behauptet der Kunsthistoriker Wolfgang Ullrich in seinem neuen Buch-Essay "Wahre Meisterwerte"; sie schmeichelten dem Selbstbewusstsein und erlaubten es, sich moralisch gut und kreativ zu fühlen.

"Mit Rechten reden" heißt ein Leitfaden, den Per Leo, Maximilian Steinbeis und Daniel-Pascal Zorn gemeinsam verfasst haben. In der Auseinandersetzung mit Rechtspopulisten gehe es um mehr als nur die Kraft des besseren Arguments; was zähle, sei die Kunst, weniger schlecht zu streiten. Wie man diese Kunst üben kann, wird der Historiker Per Leo erklären.