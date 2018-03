Kulturnachrichten

Dienstag, 13. März 2018

Russischer Theatermacher Oleg Tabakow gestorben Leiter des Tschechow-Künstlertheaters| Der russische Theatermacher Oleg Tabakow ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Er sei in Moskau einer schweren Krankheit erlegen, teilte das dortige Tschechow-Künstlertheater mit, das Tabakow jahrelang geleitet hat. Tabakow zählte zu den bekanntesten russischen Schauspielern und Theaterindendaten und spielte in mehr als 100 Filmen mit. Mehrfach wurde der Künstler ausgezeichnet. Auch in Köln und Berlin hat er Theaterstücke inszeniert. 2014 gehörte Tabakow zu den 85 Erstunterzeichnern eines offenen Briefes der Russischen Kulturszene, in dem die Intellektuellen ihre Unterstützung für die Politik Putins gegenüber der Ukraine erklärten. Bereits 2012 hatte Tabakow Putin gemeinsam mit anderen Kulturschaffenden öffentlich unterstützt, indem sie sich als „Vertrauenspersonen“ für den Präsidentschaftswahlkampf zur Verfügung stellten.

Berliner Künstlerin Gisela Breitling gestorben Engagierte Malerin und Feministin Die Berliner Künstlerin und Frauenrechtlerin Gisela Breitling ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Das bestätigte ihr Neffe und Werkverwalter Matthias Bonjer. Breitling wurde vor allem mit ihren Porträts von starken und selbstbewussten Frauen bekannt. In den 80er Jahren gründete sie zusammen mit der Berliner Künstlerin Evelyn Kuwertz "Das verborgene Museum", in dem seit 1987 vorwiegend Werke von vergessenen europäischen Künstlerinnen ausgestellt werden. 2001 erhielt sie für ihr Engagement zur Gleichstellung der Frau in der Kunstwelt das Bundesverdienstkreuz am Band. Gisela Breitling schuf seit den 60er Jahren mehr als 700 Gemälde, unzählige Drucke und Skizzen. Ihre Arbeiten sind in den Sammlungen der Berliner Nationalgalerie, der Albertina in Wien und des Victoria and Albert Museum in London vertreten. Daneben machte sie sich auch als Autorin einen Namen.

Deutscher Brückenbaupreis für Weimar und Heilbronn "Mehr als nur funktionale Bauwerke" Der Deutsche Brückenbaupreis 2018 wird für die Bleichinselbrücke in Heilbronn und die Schaukelbrücke über die Ilm in Weimar verliehen. Die alle zwei Jahre vergebene undotierte Auszeichnung wurde am Montagabend in Dresden überreicht. "Brücken prägen das Gesicht unserer Städte und Gemeinden. Sie sind Wahrzeichen und viel mehr als nur funktionale Bauwerke", erklärte Rainer Bomba, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. Die ausgezeichneten Brückenbauwerke zeugten von herausragender Ingenieurskunst. "Die Bleichinselbrücke ist mit ihrer modernen Formensprache zukunftsweisend. Bei der Schaukelbrücke konnte die historische Bausubstanz aus Goethes Zeiten dank innovativer Bautechnik erhalten werden." Die Auszeichnung wird von der Bundesingenieurkammer und dem Verband Beratender Ingenieure vergeben.

Hinweise auf NS-Raubkunst in Bibliotheken Forschung muss weitergehen Bei einer ersten Untersuchung der Bestände von fünf Bibliotheken in Sachsen-Anhalt haben Historikerinnen Hinweise auf NS-Raubgut gefunden. Es seien Bücher entdeckt worden, die auf Eigentumslisten von Juden in der Region aufgeführt gewesen seien, teilten die Forscherinnen und der Bibliotheksverband Sachsen-Anhalt mit. Weitere Untersuchungen müssten aber erst zeigen, ob es sich tatsächlich um die konkreten Exemplare handelt. Die Arbeit sei bei Büchern deutlich schwerer als bei Original-Kunstwerken. Die Historikerinnen hatten rund ein halbes Jahr in Bibliotheken in Magdeburg, Sangerhausen, Dessau-Roßlau, Zerbst und Wernigerode geforscht. Es ist bundesweit die erste Untersuchung, die das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste für Bibliotheken finanziert hat. Der Bibliotheksverband Sachsen-Anhalt erwägt nun, weiter forschen zu lassen. Die kleinen Häuser selbst seien damit überfordert.

Die Malerin Sarah Haffner ist tot Engagierte Künstlerin und Feministin Die Berliner Malerin und Autorin Sarah Haffner ist am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben. Das hat die Familie der Künstlerin inzwischen bestätigt. Haffner wurde im britischen Cambridge geboren und war die Tochter des Historikers Sebastian Haffner. Nach ihrer Kindheit im britischen Exil wählte sie West-Berlin als Lebensmittelpunkt. Sie engagierte sich in der Studenten- und Frauenbewegung, befasste sich intensiv mit dem Thema "Gewalt in der Ehe". Ihre WDR-Dokumentation "Schreien nützt nichts" führte zur Gründung des ersten Frauenhauses in Deutschland. Sarah Haffners berühmter Vater glaubte nicht an ihr Talent und ihre Berufung. "Die Melancholie war von Anfang an -im Leben wie in der Kunst" , sagte der Schriftsteller Hans-Christoph Buch im Deutschlandfunk Kultur. Von der abstrakten Malerei wechselte Haffner bald zum Realismus, malte großformatig und realistisch "ihre Wohnung, die ihr wichtigstes Refugium war und wo sie auch viele Bekannte -wie Günter Grass- empfing. Sie malte ihr Bücherregal, ihren Plattenspieler, Selbstportraits", so Buch, der seit 1963 mit ihr befreundet war.

New Yorker Met entlässt Star-Dirigent Levine Oper sieht Missbrauchsvorwürfe belegt Nach einer Untersuchung über Vorwürfe sexuellen Missbrauchs gegen James Levine hat die New Yorker Metropolitan Oper ihren Star-Dirigenten entlassen. "Die Untersuchung hat glaubhafte Beweise erbracht, dass Herr Levine vor und während seiner Arbeit bei der Met sexuell missbrauchendes und belästigendes Verhalten gezeigt hat", hieß es in einer Mitteilung des Opernhauses. Jede Zusammenarbeit mit dem 74-Jährigen werde deshalb sofort beendet. Für die Untersuchung seien mehr als 70 Menschen befragt worden. Levine, der als einer der besten Dirigenten der USA gilt, hatte die Anschuldigungen zuvor zurückgewiesen. Levine war seit 1975 musikalischer Leiter des Hauses. Nachdem die "New York Times" im vergangenen Dezember über die Anschuldigungen berichtet hatte, war Levine zunächst suspendiert worden.

Expertenkritik an Grütters wegen Museumsstandort Entscheidung sei "im Stil eines autoritären Herrschers" gefallen Bauexperten haben Kulturstaatsministerin Monika Grütters wegen ihrer Standortentscheidung für das Museum des 20. Jahrhunderts in Berlin scharf kritisiert. Bei einer Anhörung im Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses sagte der frühere Berliner Senatsbaudirektor Hans Stimmann, die CDU-Politikerin habe sich "im Stil eines autoritären Herrschers" für ein Grundstück zwischen der Neuen Nationalgalerie und der Berliner Philharmonie entschieden. "Das war eine einsame Entscheidung und alle anderen haben die Hacken zusammengeknallt." Auch die Präsidentin der Architektenkammer Berlin, Christine Edmaier, nannte es bedauerlich, dass der Standort durch eine "Vorentscheidung" von Grütters festgelegt worden sei. Allerdings habe sich Berlin auch nicht entsprechend gewehrt. Das Museum für die Kunst der Moderne soll nach einem Bundestagsbeschluss von 2014 für 200 Millionen Euro am Berliner Kulturforum entstehen.

EU-Expertengruppe empfiehlt Kodex für soziale Netzwerke Begriff "fake news" soll vermieden werden Im Kampf gegen Falschnachrichten empfiehlt eine EU-Expertenkommission einen Kodex mit zehn Prinzipien für soziale Netzwerke. Diese sollen sich unter anderem verpflichten, vertrauenswürdige Informationen herkömmlicher Medien sichtbarer und für Nutzer leichter zugänglich zu machen. Zudem sollen sie besser erklären, wie Algorithmen Nachrichten aussuchen und gewichten. Die Empfehlungen aus dem Schlussbericht der Expertengruppe zu Falschnachrichten und Desinformation veröffentlichte die EU-Kommission in Brüssel. Die 39 Fachleute raten, den Begriff "fake news" zu vermeiden und stattdessen von Desinformation zu sprechen. Diese wird definiert als falsche, fehlerhafte oder irreführende Information mit dem Ziel, der Öffentlichkeit zu schaden oder Profit zu machen.

Lederer: Aus für ehemaliges Hansa-Theater besiegelt Neuerliche Renovierung für den Theaterbetrieb zu aufwendig Der Abriss des einst traditionsreichen Hansa-Theaters in Moabit ist nach Angaben von Kultursenator Klaus Lederer besiegelt. Im Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses sagte der Linken-Politiker auf eine Anfrage der Grünen, die Immobilie sei im Privatbesitz. Schon im vergangenen Oktober habe der Bezirk den Abriss des Hauses und den Neubau von Wohnungen gebilligt. "Damit ist der Zug endgültig abgefahren", so Lederer. "Es sind alle Messen gesungen." Das 500-Sitze-Theater hatte einst als Boulevard- und Komödienbühne eine große Zeit. Stars wie Marlene Dietrich, Harald Juhnke und Ilja Richter standen hier auf den Brettern. 2005 musste das Haus wegen Besuchermangels schließen, ein späterer Wiederbelebungsversuch scheiterte 2009. Eine neuerliche Renovierung für den Theaterbetrieb war nach Einschätzung des Besitzers zu aufwendig.