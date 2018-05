Royale Hochzeit Wenn der Harry mit der Meghan...

Vladimir Balzer und Elena Gorgis im Gespräch

Hoch die Tassen: Großbritannien freut sich auf die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle. (picture alliance / dpa / Silvia Kusidlo)

Sieben Jahre nach seinem großen Bruder William heiratet nun auch Prinz Harry. Er wird am Wochenende die US-Amerikanerin Meghan Markle ehelichen: Das ergibt weltweit wohl ein ziemliches Spektakel - und sorgt auch in unserer Redaktion für Gesprächsstoff.

Die halbe Welt steht kopf, denn Prinz Harry wird Meghan Markle Samstagmittag auf Schloss Windsor heiraten. Er ist der Sohn von Prinz Charles und Lady Diana, die 1997 bei einem Verkehrsunfall in Frankreich starb. Sie ist ein US-amerikanisches Model und eine Schauspielerin, die sich auch humanitär engagiert. Ihre Schauspielkarriere hat sie mit Bekanntgabe der Verlobung an den Nagel gehängt, die beiden werden nach der Hochzeit wohl zu William und Kate in den Kensington Palast in London ziehen.

Millionen-Spektakel im Fernsehen weltweit

Es ist ein riesiges Spektakel, das Millionen Menschen live vor Ort oder am Fernsehschirm verfolgen werden. Braucht man solche Märchenhochzeiten eigentlich noch? Und was soll das eigentlich mit der Kutsche, in der die beiden fahren werden - eine Aktion gegen den Klimawandel? 36 Millionen kostet diese Feierei, was man mit diesem Geld alles anstellen könnte!

Und ist es nicht auch ziemlich "unfeministisch" von Markle, ihr eigenes Leben aufzugeben, um an der Seite von Prinz Harry in London zu leben? Darüber diskutieren Vladimir Balzer und Elena Gorgis aus unserer Redaktion - natürlich stilecht mit einem Stück Holunderblüten-Zitronen-Torte, der Hochzeitstorte von Prinz Harry und Meghan Markle. (inh)

Vorbereitungen auf die royale Hochzeit in Windsor, wo Prinz Harry und Meghan Markle am 19. Mai heiraten werden. (dpa / picture alliance / Daniel Fouray/MAXPPP)