Kulturnachrichten

Samstag, 4. November 2017

Rowohlt Verlag zieht um Neues Quartier im Bieberhaus in Hamburgs Mitte Der Rowohlt Verlag wird im Herbst 2018 von Reinbek bei Hamburg in das historische Bieberhaus am Hamburger Hauptbahnhof ziehen. Rund 150 Mitarbeiter sind davon betroffen, wie der "Spiegel" berichtete. In dem Gebäude befindet sich seit 2011 auch das Ohnsorg-Theater. Rowohlt gehört zur Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck und begleitet Schriftsteller wie Daniel Kehlmann oder Elfriede Jelinek. 1960 zog der Verlag von Hamburg in das schleswig-holsteinische Reinbek östlich der Hamburger Stadtgrenze. Im Sommer wurde der Umzugsplan nach Hamburg bekannt. Begründet wurde er damit, dass die meisten Mitarbeiter ohnehin in Hamburg wohnen und es dort leichter sei, Fachkräfte zu gewinnen.

Deutscher Filmmusikpreis für´"Das kalte Herz" Oliver Biehler in der Kategorie "Beste Musik im Film" geehrt Für seine nach Juryansicht facettenreiche Musik für den Märchenfilm "Das kalte Herz" hat der Komponist Oliver Biehler den Deutschen Filmmusikpreis bekommen. Die Auszeichnung in der Kategorie "Beste Musik im Film" habe Biehler für seine Mischung aus romantisch-archaischen Klängen, sphärischen Gesängen und Hardrockelementen erhalten, teilten die Veranstalter mit. Bereits vor Beginn der Gala war bekannt, dass der Komponist und Musikproduzent Harold Faltermeyer ("Axel F") mit dem Ehrenpreis für sein Lebenswerk geehrt wird. Er bekam die Auszeichnung vom Vorjahrespreisträger Klaus Doldinger ("Das Boot") überreicht. Den Ehrenpreis International sprach die Jury dem südafrikanischen Filmkomponisten Trevor Jones ("Der letzte Mohikaner") zu.

Tschechischer Komponist Vaclav Riedlbauch gestorben Riedlbauch war auch Kulturminister Der tschechische Komponist, Kulturmanager und frühere Kulturminister Vaclav Riedlbauch ist tot. Er starb mit 70 Jahren nach schwerer Krankheit, wie Radio Prag unter Berufung auf seine Familie mitteilte. Unter anderem wirkte Riedlbauch als Direktor der Tschechischen Philharmonie und als Kulturminister in der Expertenregierung von Jan Fischer. Zudem unterrichtete er Komponieren an der Akademie der Musischen Künste und leitete das Institut für Kulturmanagement der Wirtschaftshochschule in Prag. Riedlbauch komponierte zahlreiche Kammer- und Orchesterwerke.

Elfriede Jelinek erhält Theaterpreis "Faust" Die Schriftstellerin wird für ihr Lebenswerk geehrt. Die 71-jährige Autorin Elfriede Jelinek ist mit dem Deutschen Theaterpreis geehrt worden. Die österreichische Schriftstellerin habe schon jetzt "unauslöschliche Spuren in Literatur, Theater und Film hinterlassen", hieß es zur Begründung der Preisvergabe an Jelinek. Ihre anspruchsvolle Prosa leiste einen gleichermaßen sozial wie politisch engagierten Beitrag. Jelinek sei "die Gegenwartsautorin, der es durch exakte und kontinuierliche Beobachtung gesellschaftlicher Phänomene und deren sezierender Analyse gelingt, den Finger in kollektive Wunden zu legen". Der "Faust" wurde zum zwölften Mal verliehen. Er geht an Künstler, deren Arbeit als wegweisend für das deutsche Theater gilt. Hinter dem Preis stehen unter anderem der Deutsche Bühnenverein und die Kulturstiftung der Länder.