Rosa von Praunheim Leben und Überleben in Neukölln

Moderation: Dieter Kassel

Filmemacher Rosa von Praunheim im Studio von Deutschlandfunk Kultur. Er hat zwei neue Filme über den Szenebezirk Neukölln gedreht. (Deutschlandradio Kultur / Stefan Ruwoldt)

Vielfalt, Lebendigkeit, Kreativität – diese Mischung im Berliner Bezirk Neukölln fasziniert Rosa von Praunheim schon länger. Jetzt hat er zwei neue Filme über den Szenekiez gedreht. "Ich wollte ein Neukölln festhalten, das jetzt noch unheimlich interessant ist", sagt der Regisseur.

"Überleben in Neukölln" heißt ein Dokumentarfilm von Rosa von Praunheim, der auf dem heute beginnenden Filmfest München zu sehen ist. Das Herz des Regisseurs schlägt schon länger für die brodelnde Buntheit dieses Berliner Bezirks. Jetzt kommt auch sein Film "ACT. Wer bin ich" über ein Theaterprojekt mit Neuköllner Jugendlichen in unsere Kinos.

Der Szenebezirk Neukölln sei sehr lebendig – im negativen wie im positiven Sinne, sagt Regisseur von Praunheim im Deutschlandfunk Kultur:



"Ich habe da recherchiert und viele tolle Leute kennen gelernt, die ich teilweise dann auch porträtiert habe. Das ist endlos. Es ist wirklich sehr, sehr lebendig. Es erinnert mich ein bisschen an New York wie es früher war, also diese Vielfalt. Und das findet man jetzt eigentlich in Berlin. Und speziell eigentlich in Neukölln."



In dem Dokumentarfilm "Überleben in Neukölln" porträtiert von Praunheim verschiedene Künstler und deren Leben in einem Bezirk, der zunehmend von steigenden Mieten und der allgegenwärtigen Gentrifizierung bedroht ist:



"Ich wollte ein Neukölln festhalten, das jetzt noch unheimlich interessant ist. Als Dokumentarist ist das natürlich spannend zu sehen: Wie kommt das, das sich da plötzlich so eine tolle Szene ansiedelt mit so vielen interessanten Menschen?"

Neuköllns Zukunft zwischen Gentrifizierung und Kreativität

Wie wird die Zukunft des Künstlerviertels Neukölln aussehen? Der Prozess der Gentrifizierung lasse sich wohl auch in Neukölln nicht aufhalten, sagt von Praunheim. Er glaubt aber entschieden an den Überlebenswillen künstlerischer Kreativität:



"Das Schöne ist ja, dass Kunst lebendig bleibt, eine Stadt lebendig bleibt. Und in New York sind die Künstler dann alle nach außerhalb von Manhattan gezogen. Das hat ja auch einen Vorteil, dass es nicht nur auf einen Platz zentriert ist, sondern sich auch ausbreitet. Also das hat immer Vor- und Nachteile. Und Künstler sind immer sehr erfinderisch und überraschen uns mit ihren Ideen."

Prognosen für die Entwicklung des Szenebezirks Neukölln will von Praunheim nicht abgeben. Mit Aussagen über die Zukunft liege man meistens immer falsch, meint von Praunheim. Und zeigt sich dann doch eher skeptisch:

"Der nächste Weltkrieg, der muss ja irgendwann kommen. Und ob dann ganz Berlin zerstört ist und ob wir dann irgendwo auf eine Planeten auswandern, darüber mache ich mir keine Gedanken. Außerdem bin ich dann auch nicht mehr auf der Welt und gucke dann irgendwo zu. Das ist doch das Spannende am Leben, das wir nicht wissen, was passiert. Das immer wieder überraschende Dinge kommen." (ue)