Ror Wolf und seine große Enzyklopädie Literatur als Collage

Von Thomas Stölzel

Der Schriftsteller Ror Wolf. (picture-alliance / dpa / Uwe Anspach)

In wenigen Tagen, am 29. Juni, feiert der in Saalfeld geborene Autor Ror Wolf seinen 85. Geburtstag. Mehr als ein halbes Jahrhundert schon arbeitet er an einem der facettenreichsten Werke der deutschen Gegenwartsliteratur: Fußballbücher, Radio-Collagen, Lyrik, Kurzgeschichten und Bildcollagen machen seinen Ruf als spielerisch-abgründiger Humorist und virtuoser Sprachkünstler aus.

Für Ror Wolf ist die Collage ein wesentliches künstlerisches Mittel; insbesondere für seine "Enzyklopädie für unerschrockene Leser". Ror Wolf nimmt auf anregende Weise unsere vertraute Welt auseinander, um sie anders und kurios wieder zusammenzusetzen.

Die Sendung stellt dieses ungewöhnliche Lexikonprojekt und seinen Autor vor und lässt dabei auch Ror Wolf selbst zu Wort kommen.