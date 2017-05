Rollschuhbahnen in den USA Politik auf acht Rollen

Bill Yates im Gespräch mit Stephan Karkowsky

Motiv aus dem Buch "Sweetheart Roller Skating Rink" des US-Fotografen Bill Yates (Bill Yates/ Promo)

Die "Roller Rinks", Rollschuhbahnen, waren in den 70er-Jahren hochpolitische Orte in den USA. Hier wurde Musikgeschichte geschrieben und gegen Segregation gekämpft. Ein außergewöhnlicher Bildband dokumentiert jetzt diese Zeit - und auch in Deutschland rückt der Sport wieder mehr in den Blick.

Im Herbst 1972 fuhr der Fotografiestudent Bill Yates durch die Vororte seiner Uni-Stadt Tampa im US-amerikanischen Florida. Er nahm ein Gebäude aus den 30ern ins Visier, das er interessant fand, und begann zu fotografieren. Es war der Sweatheart Roller Rink, eine Rollschuhbahn.

Sieben Monate hielt sich Yates dort auf und schoss Bilder von den Rollschuhläufern, jungen Leuten vorwiegend aus dem ländlich-proletarischen Millieu.

Die mehr als 50 Filmrollen verstaute Yates in einer Kiste – und beachtete sie nicht weiter. 40 Jahre später veröffentlichte Yates die Fotos – und sie wurden schlagartig zur Sensation in der Fotokunst-Community. Jetzt sind sie im Bildband Sweatheart Roller Rink präsentiert.

Die Rollschuhkultur ist wieder da

Rollschuh-Disco und die "Skating Rinks", wie sie auch in Bill Yates' Buch zu sehen, sind waren – mehr als man glauben mag – sowohl musikalisch als auch politisch einflussreich in den USA. Von Disco über Hip-Hop bis Chicago Footwork haben die ihrerzeit innovativen Stile der Black Musik in den Roller Rinks stattgefunden und wurden dort maßgeblich beeinflusst. Und auch für die Bürgerrechtsbewegung waren die Rollschuhbahnen und der Kampf gegen die dortige Segregation ein wichtiger Schauplatz.

Auch in Deutschland entstanden damals Rollschuhbahnen, hierzulande waren sie in den 70er- und 80er-Jahren am populärsten. Eine davon befindet sich im Huxleys Neue Welt, ein Veranstaltungsort im Berliner Bezirk Neukölln, wo bis heute Konzerte und andere Veranstaltungen stattfinden. Dort ist heute auch die Roller Disco von DJ Rollers Hifi beheimatet. Die Rollschuhkultur ist also wieder da in Deutschland und Europa. DJ Rollers Hifi erzählt im Interview über die Kultur auf acht Rollen, was der richtige Groove ist, welche poltitische Dimension die Events haben und was ihn an ihnen nervt.