Kulturnachrichten

Donnerstag, 22. März 2018

Robert Levin bekommt Bach-Medaille 2018 Der US-Pianist habe sich um die lebendige Bach-Pflege verdient gemacht Der US-Pianist Robert Levin wird mit der diesjährigen Bach-Medaille der Stadt Leipzig ausgezeichnet. Der 70-Jährige habe sich in den vergangenen Jahren "insbesondere um die Weitergabe des Wissens um Bachs Erbe und eine lebendige Bach-Pflege verdient gemacht", teilte das Bach-Archiv mit. Die Auszeichnung wird am 14. Juni im Rahmen des Bachfests 2018 überreicht. Dort wird Levin am Tag darauf mit Auszügen von Bachs "Wohltemperiertem Klavier" auch selbst Teil des Programm sein. Neben seiner Arbeit als Pianist ist Levin auch als Wissenschaftler tätig. Seit 1993 lehrt er an der Harvard-Universität. Levin gilt laut Bach-Archiv als einer der "vielseitigsten und weltweit gefragtesten Pianisten unserer Zeit". Zu den bisherigen Trägern der Bach-Medaille zählen Sir John Eliot Gardiner und Herbert Blomstedt. Das Leipziger Bachfest findet in diesem Jahr von 8. bis 17. Juni statt und steht unter dem Motto "Zyklen".

Mark Zuckerberg gibt Fehler zu "Facebook hat Fehler in Zusammenhang mit Cambridge Analytica gemacht" Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat zugegeben, dass das soziale Netzwerk Fehler gemacht hat, die dazu geführt haben, dass Nutzerdaten von der Firma Cambridge Analytica gelesen werden konnten. Facebook werde jetzt Änderungen durchführen, um das in Zukunft zu verhindern. In einem Post auf seinem Profil sagte Zuckerberg weiterhin: "Die Firma hat Fehler gemacht, es gibt noch viel zu tun und wir werden aufstehen und uns an die Arbeit machen."

Synagogen-Gemeinde kritisiert lit.Cologne Das Programm sei "einseitig anti-israelisch" gewesen, so die Gemeinde Köln Die Kölner Synagogen-Gemeinde hat das Programm der lit.Cologne als einseitig anti-israelisch kritisiert. So seien in der Veranstaltung "Oliven und Asche" am 13. März im Filmforum des Kölner Museums Ludwig von einigen Autoren ungefiltert "sehr starke anti-israelische Stereotype benutzt" worden, heißt es in einem in Köln veröffentlichten Offenen Brief der Gemeinde an die lit.Cologne. Bei der Lesung seien Wahrheiten bewusst verdreht und zeitliche Abfolgen umgekehrt worden. Zudem habe es im Gesamtprogramm des Literaturfestivals keine Lesung pro-israelischer Autoren gegeben. In der Veranstaltung mit Beteiligung der israelischen Veteranen-Organisation "Breaking the Silence" ging es laut Programm "um Ungerechtigkeiten in den besetzten palästinensischen Gebieten". Die Autoren Michael Chabon, Assaf Gavron, Eva Menasse und Dana Golan trugen den Angaben zufolge Texte vor; Moderatorin war Sonia Seymour Mikich. Sie habe keine kritischen Fragen gestellt, so die Synagogen-Gemeinde. Auch seien Nachfragen nicht erlaubt gewesen.

Thomas Löffelholz gestorben Der ehemalige "Welt"-Chefredakteur wurde 85 Jahre alt Der ehemalige Chefredakteur der Tageszeitung "Die Welt", Thomas Löffelholz, ist tot. Nach Angaben seines Sohnes Tilman Löffelholz starb er bereits am vergangenen Donnerstag im Alter von 85 Jahren nach kurzer Krankheit in Königswinter bei Bonn. Löffelholz wurde 1995 im Zusammenhang mit dem umstrittenen Kruzifix-Urteil bekannt. Das Bundesverfassungsgericht hatte die bayerische Vorschrift aufgehoben, wonach in den Klassenzimmern aller Volksschulen Kreuze hängen müssen. Löffelholz ließ dazu in der als konservativ geltenden "Welt" einen zustimmenden Kommentar drucken. Daraufhin forderte der damalige Springer-Großaktionär Leo Kirch öffentlich die Abberufung des erst seit wenigen Monaten amtierenden Chefredakteurs. Dies lehnte der Vorstandsvorsitzende des Axel Springer Verlags, Jürgen Richter, jedoch ab. Der promovierte Jurist Löffelholz begann seine journalistische Laufbahn 1959 bei der "Stuttgarter Zeitung". Er arbeitete zunächst als Wirtschaftsredakteur, später als Brüsseler Korrespondent und Leiter des Bonner Büros. 1983 übernahm er die Chefredaktion der "Stuttgarter Zeitung", bis er 1995 an die Spitze der "Welt" berufen wurde. 1998 wurde Löffelholz mit dem Theodor-Wolff-Preis ausgezeichnet. Im Rückblick wurde er mitunter als der Chefredakteur beschrieben, der den Wechsel weg von einer streng konservativen Ausrichtung der "Welt" einleitete. Sein Nachfolger wurde der heutige Springer-Chef Mathias Döpfner.