Kulturnachrichten

Montag, 11. Juni 2018

Robbie Williams eröffnet Fußball-WM in Russland Williams wird von der russischen Opernsängerin Aida Garifullina unterstützt Der britische Popstar Robbie Williams tritt bei der Eröffnungsfeier der Fußball-Weltmeisterschaft am Donnerstag in Moskau auf. "Ich habe viel in meiner Karriere gemacht, und eine FIFA-WM vor 80 000 Fußballfans im Stadion und vielen Millionen in der ganzen Welt zu eröffnen, übersteigt meine Träume", sagte Williams einer FIFA-Mitteilung zufolge. Der 44-jährige Williams bekommt bei seinem Auftritt Unterstützung von der russischen Opernsängerin Aida Garifullina. Die 30-Jährige war mit Rollen im renommierten Mariinski-Theater in St. Petersburg bekannt geworden und arbeitet derzeit an der Wiener Staatsoper.

Harry-Potter-Theaterstück räumt bei Tony Awards ab Zudem wird Nahost-Musical mit zehn Auszeichnungen geehrt Ein Theaterstück über den bekanntesten Zauberlehrling der Welt und ein ruhiges Folklore-Musical sind die großen Gewinner beim wichtigsten Theaterpreis der Welt. Den Tony-Award in der Kategorie bestes neues Theaterstück erhielt "Harry Potter and the Cursed Child" ("Harry Potter und das verwunschene Kind"). Bestes neues Musical wurde am Sonntagabend in New York "The Bands Visit". Das auf dem Arthaus-Film "Die Band von nebenan" basierende und im Nahen Osten spielende Stück gewann insgesamt zehn Auszeichnungen, darunter auch die für beste Regie und die beiden Hauptdarsteller. Den Preis für die beste Wiederaufnahme eines Theaterstücks gewann das New-York-Drama "Angels in America", bestes Musical-Revival wurde das Karibik-Märchen "Once on this Island". Die Tony Awards werden vom American Theatre Wing und der Broadway League präsentiert und von rund 850 Juroren vergeben. Sie ehren seit 1947 die besten neuen Theaterstücke und Musicals am Broadway in New York.

Achenbach kritisiert Spekulation mit Kunst Verurteilter ehemaliger Kunstberater bereut Betrügereien Der ehemalige Kunstberater Helge Achenbach, der wegen Millionenbetrugs zu sechs Jahren Haft verurteilt wurde, ist mit sich selbst hart ins Gericht gegangen. Er rätsle noch immer über die Gründe, die ihn zum Millionenbetrug getrieben hätten, sagte er der "Welt am Sonntag". Er habe mit den Großen mitspielen wollen, es sei "eine furchtbare Gemengelage aus Hochmut, Eitelkeit und Überheblichkeit" gewesen, gepaart mit Missgunst und Gier. Für die Kunstberatung, die Achenbach in Deutschland als einer der ersten eingeführt hatte, hat der 66-Jährige heute nichts mehr übrig. Nur Menschen, die keine Ahnung von Kunst hätten und sie als Spekulation verstünden, bräuchten Kunstberater, sagte Achenbach. Das Kunstsammeln verkomme immer mehr zum Spekulantentum.

Astronomen "wiegen" die Milchstraße Milchstraße besitzt die Masse von 960 Milliarden Sonnen Ein US-Forscherteam von der University of Arizona die Masse der Milchstraße errechnet. Die Astronomen hatten nach einem Weg gesucht, die Gesamtmasse der Milchstraße und anderer Galaxien möglichst exakt zu bestimmen. Dabei gehe es nicht bloß um die Sterne in einer Galaxie, die nur etwa 15 Prozent der Masse der Milchstraße ausmachen, wie die University of Arizona erläutert. Rund 85 Prozent sind sogenannte Dunkle Materie. Sie ist nicht sichtbar und wurde noch nie direkt beobachtet. Forscher wissen jedoch, dass sie da ist, denn sie macht sich über ihre Schwerkraft bemerkbar. Die US-amerikanischen Astronomen maßen nun den sogenannten Drehimpuls von 9 der rund 50 Satellitengalaxien unserer Milchstraße. Die Forscher kombinierten ihre Messungen mit einem umfangreichen Computermodell und konnten auf diese Weise die Schwerkraftwirkung - und damit die Masse - unserer Heimatgalaxie besonders gut bestimmen. So haben die Astronomen die Gesamtmasse der Milchstraße auf 960 Milliarden Mal die Masse unserer Sonne bestimmt. Frühere Untersuchungen waren zu Werten zwischen 700 Milliarden und 2 Billionen Sonnenmassen gekommen, wie die Universität erläutert.

Buchautor Zeyringer fordert TV-Boykott der Fußball-WM Kommerz und Korruption zerstörten den Fußball Der österreichische Literaturkritiker und Publizist Klaus Zeyringer fordert einen TV-Boykott der Zuschauer bei der Fußball-Weltmeisterschaft. "Schauen wir uns kein einziges Match mehr an. Wir sind keine Quotenbringer, keine dummen Schafe, keine dumpfen Konsumenten", forderte er im Deutschlandfunk. Zeyringer hat zusammen mit dem Schriftsteller Ilija Trojanow das Buch "Das wunde Leder" veröffentlicht. Darin beklagen die Autoren, dass Kommerz und Korruption den Fußball zerstörten. Das ganze System werde durch die riesigen TV-Gelder weiter angetrieben. Der Autor betonte, er finde den heutigen Fußball faszinierend. "Nur die Zustände rundherum, die sich dann auch auf dem Spielfeld auswirken, die finde ich verheerend." Fußball sei heutzutage das "einzige Volksmärchen" und "die einzige Erzählung, die weltweit die Menschen verbinden kann." Es sei aber niemandem mehr vermittelbar, dass "ein Spieler von Hamburg zehnmal so viel verdient wie der deutsche Bundespräsident".