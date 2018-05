RIAS Kammerchor Berlin Live mit britischer Renaissancemusik Komponisten auf Inspirationskurs durch ganz Europa

Einer der sich mit britischer Musik auskennt: der Brite Jusitin Doyle (picture-alliance / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Musiker oder Komponisteb auf Reisen packen Noten ihrer Heimat ins Gepäck. So gelangen diese in ferne Regionen. Wieder zurück, haben sie wertvolle, handgeschriebene Noten dabei, die sie unterwegs erworben haben: ein Musiktransfer, der schon in der Renaissance funktionierte.

Geniale Meister – Der Heimat so fern

Künstlerisches Arbeiten fern der Heimat inspiriert seit Jahrhunderten Musiker und Komponisten. Schon die englische Spätrenaissance bietet dafür gute Beispiele: Richard Dering und Peter Philips, beide katholischen Glaubens, zog es durch halb Europa, bis sie schließlich für lange Zeit im freigeistigen niederländischen Kulturraum Fuß fassten. Dieses Programm bietet die Möglichkeit, die unterschiedlichen Kompositionsweisen der Reisenden und der Daheimgebliebenen, wie William Byrd oder Thomas Tallis, miteinander zu vergleichen.

Live aus dem Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin

Richard Dering

Factum est silentium

Ave verum corpus

Gaudent in coelis

Ardens est cor meum



Peter Philips

Ascendit Deus

Ave verum corpus

Cantantibus organis

Gaudent in coelis

Ave Jesu Christe

Ecce vicit Leo







---Pause ca 20.50 Uhr---





Thomas Tallis

O nata lux



William Byrd

Ave verum corpus

Quomodo cantabimus

Ne irascaris, Domine





Philippe de Monte

Super flumina Babylonis





Petteri Pitko, Orgel

RIAS Kammerchor

Leitung: Justin Doyle