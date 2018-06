Am Pfingstsonntag 2018 starb Dieter Schnebel im Alter von 88 Jahren. Zwischen November und Februar 2018 war er für eine Gesprächsreihe zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Diese "Begegnungen mit Dieter Schnebel" sind nun zum Vermächtnis geworden. Mehr

Musikhochschulen sind Experimente in Utopien. Eigene Ziele setzen und Wege wagen. Grenzen überschreiten. In geschützten Räumen können sich junge Musiker und Musikpädagogen von morgen ausprobieren, einander zuhören und studieren. Im Juni ist die „Hörprobe“ in Saarbrücken zu Gast. Mehr