Die Autorin und Reporterin Greta Taubert hat zuletzt "Im Club der Zeitmillionäre" veröffentlicht. (Stephan Pramme)

Die Autorin und Reporterin Greta Taubert ist immer auf der Suche nach außergewöhnliche Geschichten. Zuletzt hat Taubert "Zeitmillionäre" getroffen, Menschen, die ein anderes Verhältnis zur Zeit haben als die meisten von uns.

Als gelernte Reporterin bereiste sie Orte, an die die meisten Menschen nie gelangen. Sie berichtete von Kinderhändlern in Äthopien und Blutrachehäusern in Albanien, sie besuchte Transsexuelle in Serbien und begleitete radikale Tierrechtler in Deutschland bei ihren Aktionen am Rande der Legalität.

Greta Taubert schreibt für Publikationen wie "Die Zeit", "Vice" und das "SZ-Magazin" - ihre Arbeitsmethode orientiert sich an Vorbildern wie Hunter S. Thompson, der als so genannter Gonzo-Journalist versuchte, ohne jede Distanz zu berichten. Mit extremer Nähe zu den Menschen und außergewöhnlich intensiver Teilhabe am Geschehen gewinnt Greta Taubert Erkenntnisse, die anderen Reportern fremd bleiben.

Taubert versucht, unserem Zeit-Diktat zu entkommen

Mit knapp 30 entschied sie sich zu einem radikalen Selbstversuch: Wie können Menschen nach einer Katastrophe, dem Zusammenbruch unserer Zivilisation überleben? Sie suchte die Apokalypse und fand - den wahren Reichtum der Gemeinschaft. Denn nur gemeinsam, so ihre Erfahrung, nur in solidarischen Gruppen sind wir stark, etwa wenn wir unsere Nahrung wieder selbst erzeugen oder erjagen müssen.

In ihrem neuesten Buch versucht Greta Taubert, dem Zeit-Diktat unserer durchgetakteten Gesellschaft zu entkommen; ein Jahr lang traf sie Menschen, die ein anderes Verhältnis zur Zeit haben als die meisten von uns: so genannte Zeitmillionäre.

