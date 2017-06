Kulturnachrichten

Montag, 26. Juni 2017

Remake von "Pan Tau" In den 70er Jahren war die tschecheslowakische Kinderserie Kult Der freundliche Mann im schwarzen Anzug, der immer schwieg, aber zaubern konnte, wenn seine Finger auf der ebenfalls schwarzen Melone tanzten: Das war Pan Tau. Erdacht von Ota Hofman und Jindřich Polák, ist die Fantasyserie, die von 1970 bis 1978 mit Otto Simanek in der Titelrolle gedreht wurde, bis heute ein Klassiker in Ost und West. Es war eine Gemeinschaftsproduktion des Westdeutschen Rundfunks und des tschecheslowakischen Fernsehens. Nun hat sich Caligari Film die Rechte gesichert. "In den nächsten drei Jahren gibt es die Neuauflage von 'Pan Tau' als fantastischer Familienserie im deutschen Fernsehen", teilte Caligari-Chefin Gabriele Walther mit. 2020, zum 50. Jubiläum der Erstausstrahlung, soll sie ins Fernsehen kommen. Wer die Rolle des 1992 verstorbenen Otto Simanek übernimmt, ist noch nicht entschieden. Ebensowenig, welcher Sender die Serie ausstrahlen wird.

Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo freigelassen Unheilbar krank Der chinesische Friedensnobelpreisträger und Dissident Liu Xiaobo ist aus der Haft entlassen worden. Bei Liu sei im Mai eine unheilbare Leberkrebserkrankung festgestellt worden, kurz darauf sei er aus medizinischen Gründen freigekommen, teilte sein Anwalt mit. Liu werde in einem Krankenhaus in Shenyang behandelt. Ob ihm Besuche von Angehörigen gestattet werden, ist unklar. Liu ist der bekannteste politischen Gefangenen Chinas. 2009 war er wegen Anstachelung zum Umsturz zu einer elfjährigen Haftstrafe verurteilt worden. 2010 war ihm wegen seinem Kampf für Menschenrechte in China der Friedensnobelpreis zugesprochen worden.

Fusion schafft brandenburgisches Museum für moderne Kunst Gründungsdatum soll der 1. Juli sein Mit der Zusammenlegung des Kunstmuseums Dieselkraftwerk Cottbus und dem Museum Junge Kunst in Frankfurt an der Oder schafft das Land Brandenburg sich ein Landesmuseum für moderne Kunst. Ziel sei, die Sammlungen zu erweitern und langfristig abzusichern, ihre überregionale Wahrnehmung zu verbessern sowie kunsthistorische Forschung und Museumspädagogik auszubauen, sagte Kulturministerin Martina Münch (SPD). Das Land wolle dazu seine bisherigen jährlichen Zuschüsse um 450.000 auf 1,3 Millionen Euro erhöhen, von den Städten Cottbus und Frankfurt an der Oder kommen wie bisher zusammen 500.000 Euro im Jahr. Das Landesmuseum soll Teil der Brandenburgischen Kulturstiftung werden. Im Landtag, der das Gesetz dazu noch billigen muss, zeichne sich große fraktionsübergreifende Zustimmung ab, so Münch.

Kostenpflichtige TV-On-Demand-Angebote immer beliebter Das besagt eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom Die Zahl der Internetnutzer in Deutschland, die für Spielfilme und Serien über die drei großen On-Demand-Portale zahlen, ist um vier Prozent gestiegen. 29 Prozent der Zuschauer ab 14 Jahren nutzen vor allem Amazon Prime Video, Apple iTunes oder Google Play. Im Vorjahr waren es 25 Prozent. Knapp drei Viertel (74 Prozent) nutzen der Umfrage zufolge die Webseiten und Mediatheken der TV-Sender, auf denen Fernsehsendungen abrufbar sind. Rund die Hälfte der Video-Streamer (54 Prozent) schauen das klassische TV-Programm live im Internet. Die Angaben basieren auf einer repräsentativen Umfrage, die Bitkom Research im Auftrag des Digitalverbands Bitkom durchgeführt hat. Dabei wurden 1007 Bundesbürger ab 14 Jahren befragt, darunter 824 Internetnutzer.

Privattheatertage vergeben ihre Preise 2017 Auszeichnungen wurden bei der Abschlussgala des Festivals überreicht Zum Abschluss der Privattheatertage sind die undotierten Monica Bleibtreu Preise in vier Kategorien verliehen worden. In der Kategorie Komödie prämierte die Festivaljury "Das Abschiedsdinner" von Matthieu Delaporte & Alexandre de La Patellière im Metropoltheater München in der Regie von Philipp Moschitz. In der Kategorie zeitgenössisches Drama gewann: "King Charles III" von Mike Bartlett, auf die Bühne gebracht von der Bremer Shakespeare Company. Als beste Inszenierung eines modernen Klassikers ehrte man das Euro Theater Central für die Michael-Kohlhaas-Inszenierung von Stefan Herrmann. Das Publikum wählte "Die Grönholm-Methode" von Jordi Galceran im Theater die Färbe in Singen. Die bundesweiten Privattheatertage fanden zum sechsten Mal statt.

Kieler Tatort dreht mit Mila Sahin Ab morgen steht die neue Kollegin von Kommissar Borowski vor der Kamera „Borowski und das Haus der Geister“ heißt die erste Folge des Tatorts aus Kiel ohne Sibel Kekilli. Für ihre Nachfolgerin, die 26-jährige Almila Bagriacik, ist am Dienstag erster offizieller Arbeitstag. Dann spielt sie erstmals an der Seite von Axel Milberg als Ermittlerin Mila Sahin. Bagriacik wuchs in Berlin auf und wurde für ihre Rolle als Semiya Simsek in der ARD-Spielfilmtrilogie über die NSU-Morde in diesem Jahren mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.

Auszeichnung für Tragikomödie "Zuckersand" Bernd Burgemeister Fernsehpreis in München vergeben Die Produzenten Uli Putz und Jacob Claussen sind für ihre DDR-Tragikomödie "Zuckersand" mit dem Bernd Burgemeister Fernsehpreis ausgezeichnet worden.

Der ARD-Film erzählt von zwei zehnjährigen Freunden in der DDR, die Ende der 70er Jahre vom Leben in Australien träumen. "Zuckersand" beginne wie eine nostalgische Erinnerung an einen heißen Kindersommer, bis das brutale Gewicht der Realität sie erdrücke, begründete die Jury die Preisverleihung am Sonntagabend in München.

Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert und wird gestiftet von der Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten. Er wird dem oder den Produzenten des besten Spielfilms aus der Reihe Neues Deutsches Fernsehen beim Filmfest München verliehen.