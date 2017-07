Religionen vom 23.07.2017 Seelsorge in der Urlaubszeit

Moderation: Philipp Gessler

Telefonseelsorger am Hörer: Viele Anrufer wollen einfach nur reden oder verstanden werden (picture alliance / dpa / Angelika Warmuth)

Die Kirche und ihre Tradition von Selbsthilfegruppen, wie Seelsorge betrieben werden kann und islamische Theologie - das sind die Themen dieser Sendung. Außerdem: Wie eine Gemeinde auf Sylt Zugezogene und Alteingesessene zusammenbringt.

"Das Kopftuch war niemals ein Thema"

Ein Interview mit Armina Omerika, Professorin für die Ideengeschichte des Islam an der Universität Frankfurt a.M., über die islamische Theologie in Deutschland, die weltweit einmalig ist - vielleicht.

Von Philipp Gessler

Platte auf der Urlaubsinsel

Wie die Evangelische Kirche auf Rügen Seelsorge betreibt.

Von Josefine Janert

Ruhe statt Trubel und Schickeria

Die Gemeinde St. Severin in Keitum auf Sylt meistert den Spagat zwischen den Alteingesessenen und den Zugezogenen

Von Klaus Deuse

Bei den In-Gang-Setzern

Die Kirche und ihre Tradition der Selbsthilfegruppen.

Von Andreas Boueke