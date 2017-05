Religionen vom 14. Mai 2017 Luther in Afrika

Moderation: Anne Françoise Weber

Der Reformator Martin Luther (dpa/picture-alliance/epd-Bild Norbert Neetz)

Zum Reformationsjubiläum streiten wir über das richtige Luther-Bild: Verfälschen wir seine Lehre? Vernachlässigen wir antisemitische, sexistische Äußerungen des Kirchenreformers? Außerdem blicken wir zur Generalversammlung des Lutherischen Weltbunds, der in Namibia tagt.

Luther verstanden, verwässert oder vereinnahmt?

Das Reformationsjubiläum ist Anlass, über das richtige Luther-Bild zu streiten. Manche beklagen Verharmlosung, andere Verfälschung seiner Lehren.

Von Kirsten Dietrich

Rechtfertigung in Windhoek

Die Generalversammlung des Lutherischen Weltbunds tagt zur Zeit in Namibia

Von Corinna Mühlstedt

Auch die Kirche trägt Verantwortung für den Völkermord in Namibia - Interview mit Markus Braun vom Mainzer Arbeitskreis Südliches Afrika

Ein feste Burg in Tansania

Der Dokumentarfilm "Sing it loud – Luthers Erben in Tansania" zeigt die Bedeutung evangelischer Kirchenchöre in der ehemaligen deutschen Kolonie.

Von Wolfgang Hamdorf

Für Regen beten und um Spenden bitten

In der Hungerkatastrophe in Somalia sind die Moscheen zu wichtigen Zentren geworden.

Von Arndt Peltner