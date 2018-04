Religion, Esoterik, Selbstverwirklichung Glaub, was du willst!

Moderation: Marietta Schwarz

Glauben oder nicht glauben: Immerhin 37 Prozent der Menschen hierzulande definieren sich als konfessionslos. (imago / blickwinkel)

Eine Echtzeit über Glaubensfragen: Wir widmen uns der Faszination des Buddhismus und schauen in einem Esoterik-Paradies in Guatemala vorbei. Außerdem: Ein muslimischer Popstar und die Geschichte eines Aussteigers.

Eine Woche nach Ostern und mit Perspektive auf all die christlichen Feiertage, die demnächst so anstehen, sagt die Echtzeit in dieser Woche: "Glaub, was du willst!" Und das passt ja auch zu einer Gesellschaft, in der sich immerhin 37 Prozent der Menschen als konfessionslos definieren.

Gleichzeitig sind genau die, die Konfessionslosen nämlich, sehr anfällig für die Religion einer anderen Kultur - den Buddhismus nämlich. Warum das so ist, besprechen wir ausführlich. Wir besuchen außerdem ein Esoterik-Paradies in Guatemala, beschäftigen und mir einem muslimischen Popstar, von dem man erstaunlich wenig weiß. Und wir hören die Geschichte eines Aussteigers.