Kulturnachrichten

Mittwoch, 2. Mai 2018

Rekordverdächtige Verkäufe von Karl-Marx-Werken 200 Jahre nach seinem Tod verkaufen sich die Bücher so gut wie lange nicht. Mit Blick auf die Bände seines Hauptwerks "Das Kapital" sagte die Geschäftsführerin des Karl Dietz Verlages Berlin, Sabine Nuss, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Jahr 2016 auf 2017 stieg der Verkauf um rund 20 Prozent. In diesem Jahr erwarte man auf Basis der ersten Monate einen erneuten Zuwachs auf deutlich mehr als 3000 Stück. Das sei für ein historisches Werk eine immens hohe Zahl, die nur die wenigsten aktuellen wissenschaftlichen Titel erreichten, erklärte Nuss. Einen ersten Höhepunkt nach dem Zusammenbruch des Ostblocks hätte das "Kapital" im Jahr 2008 erlebt. Der ehemals SED-eigene Verlag Karl Dietz gibt laut Bericht seit DDR-Zeiten die Marx-Engels-Werke (MEW) heraus, heute im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung.

"Nasser Limes" soll Welterbe werden Projekt steht auf der deutschen Vorschlagsliste Der Niedergermanische Limes zwischen Bad Breisig in Rheinland-Pfalz und dem Seebad Katwijk in den Niederlanden soll Kandidat fürs Weltkulturerbe werden. Dabei geht es um einen etwa 400 Kilometer langen Grenzabschnitt, der dem Verlauf des Rheins zur Römerzeit entspricht. Dieser sogenannte "nasse Limes" endet an Grenzanlagen, die bereits unter Welterbe-Schutz stehen. Im Norden ist es der Hadrianswall in Großbritannien. Im Süden ist es der Obergermanisch-Raetische Limes, der von Rheinbrohl in Rheinland-Pfalz 550 Kilometer lang bis nach Eining in Bayern reicht. Die Römer hatten vor rund 2.000 Jahren die Grenzen ihres Imperiums befestigt und gesichert. Dieser Limes kann eine Mauer, ein Erdwall, ein Graben oder eben auch ein Fluss sein. Die Nominierung für den Niedergermanischen Limes soll 2020 eingereicht werden. Die Niederlande sind federführend. Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind angeschlossen.

Ruhrfestspiele mit Kulturvolksfest gestartet Intendant Hoffmann nimmt Abschied Mit dem traditionellen Kulturvolksfest zum 1. Mai sind die Ruhrfestspiele in Recklinghausen gestartet. Nach der Mai-Kundgebung eröffneten Festspielleiter Frank Hoffmann und der ehemalige Betriebsratschef der RAG Deutsche Steinkohle AG, Norbert Maus, offiziell die Ruhrfestspiele. Auf mehreren Bühnen wird Musik gemacht, Akrobatik, Straßentheater und Comedy geboten. Das Motto in diesem Jahr ist "Heimat". Für die Premiere zur Eröffnung hat Intendant Frank Hoffmann die tragische Komödie "Der Besuch der alten Dame" von Friedrich Dürrenmatt mit dem Wiener Burgtheater inszeniert: "Wenn die alte Frau im ihre Heimat zurückkommt, dann ist das explosiv. Heimat kann auch explosiv sein, sie muss nicht nur mit Gemütlichkeit verbunden sein, wie es meistens in Deutschland ist", sagte der Regisseur gegenüber dem Westdeutschen Rundfunk. Hoffmann übernahm 2004 die Ruhrfestspiele als Sanierungsfall. Er machte sie zu einem Publiukumsmagneten. Seine Intendanz geht nun mit deutlich gestiegenen Zuschauerzahlen in diesem Jahr, dem letzten der Steinkohleförderung, zu Ende. Nachfolger wird Olaf Kröck, der derzeit Intendant am Schauspielhaus Bochum ist.

Zweiter WhatsApp-Gründer verlässt Facebook Koum: "Es ist Zeit, weiterzuziehen" Der Mitgründer und langjährige Chef des populären Chatdienstes WhatsApp, Jan Koum, verlässt die Konzernmutter Facebook. Es sei Zeit für ihn, weiterzuziehen, schrieb Koum in einem Facebook-Eintrag. Hintergrund ist laut "Washington Post" ein Streit um Datennutzung und Verschlüsselung. Koum gab keine Stellungnahme dazu ab. Facebook-Chef Mark Zuckerberg dankte ihm und versicherte, dass Werte wie Verschlüsselung immer im Kern von WhatsApp bleiben würden. Koum und sein Mitgründer Brian Acton hatten WhatsApp 2014 für rund 22 Milliarden Dollar an Facebook verkauft. Sie sicherten sich dabei weitreichende Unabhängigkeit. WhatsApp blieb werbefrei und die Daten wurden zunächst komplett getrennt. Inzwischen gleichen WhatsApp und Facebook nach Angaben des Unternehmens Telefonnummern ab, um Spam herauszufiltern. Zugleich setzt WhatsApp auf sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, bei der Nachrichten nur für Absender und Empfänger lesbar sind, aber nicht für die Firma selbst.