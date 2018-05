Kulturnachrichten

Freitag, 11. Mai 2018

Rekord-Versteigerung bei Rockefeller-Auktion Kunstsammlung erzielt doppelte Summe von Yves Saint Laurent-Besitz Die Kunstsammlung des verstorbenen US-Milliardärs David Rockefeller ist die bisher teuerste versteigerte Privatkollektion. Bei der Auktion über mehrere Tage kamen in New York bis heute umgerechnet 642 Millionen Euro zusammen und damit fast doppelt so viel wie bei der Versteigerung des Besitzes von Yves Saint Laurent. Die Sammlung des verstorbenen französischen Modeschöpfers hatte 2009 in Paris 373 Millionen Euro eingebracht. Der Erlös aus dem Rockefeller-Besitz könnte bis morgen auf das Dreifache steigen. Rockefeller war im vergangenen Jahr im Alter von 101 Jahren gestorben. Versteigert werden rund 1500 Kunstgegenstände, darunter Gemälde, Möbel, Skulpturen, Geschirr und Mode-Accessoires. Der Erlös der Auktion soll gespendet werden. Besonders begehrt war Picassos "Junges Mädchen mit Blumenkorb". Rekordpreise erzielten auch Monets Seerosenteich, der Akt "Odaliske mit Magnolien" von Matisse und "Tiger mit Schildkröte" von Delacroix.

Schauspielerin Wiebke Puls mit 3sat-Preis geehrt "Puls strahlt in allen Facetten", urteilte die Jury Schauspielerin Wiebke Puls ist beim Berliner Theatertreffen mit dem 3sat-Preis ausgezeichnet worden. Die 44-Jährige erhielt die Auszeichnung für ihre darstellerische Leistung in Christoper Rüpings Brecht-Inszenierung "Trommeln in der Nacht" von den Münchner Kammerspielen. Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert. "Ob naturalistisches Reenactment, expressiv-komödiantisch oder als Klangkörper für Brechts Sprache. Immer begibt sie sich voll und ganz in ihre Rolle. Kompromisslos und mutig. Kurz: Wiebke Puls strahlt in allen Facetten", urteilte die Preisjury. Diese schauspielerische Qualität zeige sie seit Jahren als Ensemble-Mitglied der Münchner Kammerspiele. Der 3sat-Preis wird für eine "künstlerisch innovative Leistung" vergeben. Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderen Sandra Hüller, Milo Rau und Herbert Fritsch.

Brandattacke auf Trierer Karl-Marx-Statue Sachschaden sei nicht entstanden, berichtete die Polizei Auf die erst kürzlich in Trier errichtete Statue des Philosophen Karl Marx ist eine Brandattacke verübt worden. Ein an dem Bronze-Denkmal befestigtes Banner sei angezündet worden, berichtete die Polizei. Die Feuerwehr habe das Spruchband gelöscht. Sachschaden sei nicht entstanden. Die Polizei nahm Ermittlungen gegen Unbekannt auf. Einem Sprecher zufolge wurde das Banner komplett zerstört, so dass auch keine Schrift zu erkennen gewesen ist. Am Denkmal selbst waren am Morgen noch kleinere Aschereste zu sehen. Es war erst am vergangenen Samstag zum 200. Geburtstag von Marx enthüllt worden. Ein Sprecher der Stadt Trier bedauerte den Zwischenfall: "Bei der Enthüllung der Statue haben sich viele Menschen mit unterschiedlichen Meinungen zur Marx-Statue friedlich und respektvoll damit auseinandergesetzt. Es ist schade, dass es nun zum Versuch einer Sachbeschädigung gekommen ist."

Göttinger Händel-Festspiele eröffnet Festival beginnt mit Oratorium "Judas Maccabaeus" Am Abend sind die Internationalen Händel-Festspiele in Göttingen eröffnet worden. Bis zum 21. Mai sind rund 75 Veranstaltungen geplant, darunter etwa 30 Konzerte und Opern-Aufführungen, wie die Festspiele-Gesellschaft mitteilte. Mehr als 500 Künstlerinnen und Künstler werden erwartet. Das Motto des Festivals - "Konflikte" - wurde anlässlich des Endes des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren gewählt. Allein sechsmal wird die Oper "Arminio" aufgeführt, deren Handlung vor dem Hintergrund der Varusschlacht im Jahr 9 n. Chr. angesiedelt ist. Auf dem Programm stehen außerdem mehrere Chorwerke des Barockkomponisten Georg Friedrich Händel über kriegerische Auseinandersetzungen, siegreiche Schlachten und gefeierte Friedensschlüsse. Festspiele zu Ehren von Händel (1685-1759) finden in Göttingen seit 1920 statt - sie gelten damit als das weltweit älteste Barock-Festival.